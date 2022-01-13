Доктор Джоди Моффат назвала два самых действенных способа защититься от рака

Британский врач диагност, специализирующийся на выявлении рака, Джоди Моффат: самостоятельно можно предотвратить до 40 процентов раковых заболеваний.Доктор Джоди Моффат рассказала в интервью о тех шагах, которые люди могут предпринять, чтобы уменьшить свои шансы заболеть смертельной болезнью. Говоря об этом, врач назвала два самых действенных способа защититься от рака.«Мы знаем, что около 40 процентов случаев рака связаны с причинами, которые могут быть предотвратимыми за счет образа жизни. Одна из таких причин – это курение: очень важно, чтобы люди бросали курить», - поделилась эксперт.Помимо отказа от курения, действенным способом защититься от рака врач называет поддержание здорового веса, недопущение большого количества лишних килограммов.С поддержанием нормального веса тела, говорит доктор Моффат, связаны привычки, определяющие стиль питания человека и его физическую подвижность. Самой действенной профилактикой ожирения, с которым ассоциируется обширный ряд раковых заболеваний, является употребление свежей, малообработанной пищи, фруктов и овощей, а также учет калорий. Вдобавок важно двигаться –«поддержание должной физической активности само по себе может снизить риск рака молочной железы и рака толстой кишки».Взрослым людям рекомендуется уделять не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю или же 75 минут – активным аэробным нагрузкам (вызывающим пот).