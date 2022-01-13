Врач Бобровский: сыр может навредить здоровью

Сыр является источником насыщенных жиров и «плохого» холестерина, напомнил врач Андрей Бобровский.Врач диетолог поделился мнением о том, что употребление сыра может быть в некоторых случаях вредным для человека.«Сыр достаточно калориен, содержит плохие жиры, плохой холестерин, что может сказываться на развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь, атеросклероза», - сообщил Андрей Бобровский в своем комментарии радио Sputnik.Также медик советует не забывать, что сыр насыщен солью, чье потребление в больших количествах может навредить здоровью. Людям, которые регулярно едят много сыра, может грозить развитие мочекаменной болезни и гипертонии, уточнил врач Бобровский.Диетолог рекомендует съедать за день максимум 150 граммов – этого вполне хватает, чтобы организм получил полезные вещества, содержащиеся в продукте, без дополнительного риска для здоровья. Конкретно в сыре присутствуют кальций , белок, аминокислоты, витамин B12.