Названа диета для защиты от Омикрона

В России увеличивается количество заражений Омикрон-штаммом, и лучшими способами защиты от него являются вакцинация и укрепления иммунитета. Вот некоторые продукты, которые неплохо с этим справляются.Имбирь. Давно используется в народной медицине именно как средство укрепления иммунитета. Имбирь способен защищать от угрозы вирусов, он уменьшает болезненность и отеки горла, избавляет от инфекций. В составе имбиря содержится очень полезный для укрепления иммунитета компонент под названием гингерол.Куркума. Считается одним из лучших лекарств для профилактики вирусов. Куркуме много веков, но свой эффект она не потеряла. Продукт предотвращает вирусные инфекции, его можно употреблять в самом разном виде, как в качестве компонентов блюд, так и приправы.Киви. Суперпродукт с поливитаминами, в котором содержатся фолиевая кислота, калий, витамины К, С и другие полезные вещества. Они увеличивают количество клеток крови для борьбы с инфекциями. Минералы играют важную роль в быстром излечении организма.Чеснок. Используется для приготовления пищи во многих семьях. Он не только улучшает её вкус, но и укрепляет здоровье, повышая иммунитет. Чеснок богат серосодержащими соединениями, предотвращающими инфекции и уменьшающими воспаления.Финики. Могут считаться очень питательными и полезными продуктами за счёт клетчатки, кальция, витаминов, железа и магния. Неплохой выбор для ежедневного завтрака, обеспечивающий защиту от угрозы вирусов, включая и Омикрон-штамм. Финики укрепляют иммунитет и снижают уровень холестерина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)