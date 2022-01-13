Пять шагов на пути к стройности после праздников

Главное — начать возвращение к нормальному режиму.Если вы своему телу подкинули работы на праздниках — надо бы ему помочь?Как считаете? Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное — вовремя остановиться и быстренько убрать последствия.Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.1. ОЩЕЛАЧИВАНИЕСнять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды.Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг.Если нет, пейте по 1 л магниевой воды Донат 3 дня+ кокосовая вода+ вода с огурцом и лимоном2. УДАЛЕНИЕПредлагаю диету разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья1 уровень: удаление алкоголя и сахара2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки)Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней.3. ДЕТОКСИКАЦИЯНаладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ.Для лимфотока: вода + корень солодкиДля желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин (или дибикор из аптеки)4. МИКРОБИОТАОбязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей+ с утра хлорофилл+ на ночь псиллиум и зелёный коктейль5. ГОЛОДИнтервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёковГолод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.