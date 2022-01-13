Пять шагов на пути к стройности после праздников
Если вы своему телу подкинули работы на праздниках — надо бы ему помочь?
Как считаете? Иногда обязательно надо расслабиться и нарушить все законы ЗОЖ. Главное — вовремя остановиться и быстренько убрать последствия.
Нутрициолог Евгения Колодкина назвала в Instagram главные шаги, которые помогут вам быстро восстановиться после праздников.
1. ОЩЕЛАЧИВАНИЕ
Снять закисление и восстановить кисло-щелочное равновесие. Алкоголь и мясо, сахар и глютен закисляют внутренние среды.
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Лучше всего защелачивает магний, если у вас есть, временно поднимите дозировку до 800 мг.
Если нет, пейте по 1 л магниевой воды Донат 3 дня
+ кокосовая вода
+ вода с огурцом и лимоном
2. УДАЛЕНИЕ
Предлагаю диету разного уровня сложности с удалением самых злостных разрушителей здоровья
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1 уровень: удаление алкоголя и сахара
2: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки
3: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров
4: удаление алкоголя, сахара, глютена, выпечки, кофе, молочки и сыров, красного мяса, пасленовых (всех овощей, содержащих семечки)
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Такой диеты придерживаться хотя бы 7 дней.
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3. ДЕТОКСИКАЦИЯ
Наладить лимфо и желчеотток: дать движение двум главным детокс-жидкостям. Именно они уносят из тела большую часть токсических веществ.
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Для лимфотока: вода + корень солодки
Для желчетока: горячая вода натощак + лецитин + таурин (или дибикор из аптеки)
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4. МИКРОБИОТА
Обязательно нужно помочь кишечнику. Для этого каждый день съедайте хотя бы одну порцию свежих овощей
+ с утра хлорофилл
+ на ночь псиллиум и зелёный коктейль
5. ГОЛОД
Интервальное голодание: палочка выручалочка для переевших и тех, кто успел раскачать инсулин частыми приемами углеводов. Чем выше инсулин, тем выше аппетит и больше отёков
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Голод 16/8 или даже 18/6 остановит адскую инсулиновую машину, снимет отёк, разгрузит ЖКТ и снизит аппетит.
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