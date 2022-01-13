5 главных плюсов лука для здоровья

Этот овощ имеется на кухне у каждого россиянина. Хотя он не обладает таким лечебным воздействием как чеснок, лук всё равно очень полезен для здоровья.Антиоксиданты. Лук насыщен растительными химическими веществами, включая флавоноиды, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным воздействием. Они защищают от хронических заболеваний вроде диабета и даже рака. В луке свыше 25 различных флавоноидов и серосодержащие вещества.Сердце. Флавоноид кверцетин в луке обладает противовоспалительным воздействием и укрепляет здоровье сердца. Употребление лука снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счёт уменьшения давления и холестерина.Кости. Включение лука в рацион связано с улучшением минеральной плотности костей. Лук богат антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс, а это сокращает потерю костной массы. Данное предположение было подтверждено в ходе исследования с участием женщин пред и постклимактерического возраста.Кишечник. В луке содержится клетчатка, которая переваривается очень медленно или вообще не переваривается. Она поддерживает здоровье кишечника. Неперевариваемые пребиотические волокна используются в качестве топлива для проживающих в нашем кишечнике «хороших» бактерий, которые производят побочные продукты под названием короткоцепочечные жирные кислоты. А они важны для поддержания здоровья и целостности кишечника и иммунитета.Бактерии. Луком в народе лечат кашель, простуду и китар. Он обладает ценными бактерицидными свойствами против кишечной и синегнойной палочки, а также стафилококка. Чем дольше хранится лук, тем он более полезен. Особую ценность представляет кверцетин, поскольку он подавляет рост метициллин-резистентного на золотистого стафилококка и Helicobacter pylori.