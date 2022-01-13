Диетолог Мария Мухина рассказала, что помогает снизить риск возникновения инсульта

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Вчера стала известно о смерти российского телеведущего Михаила Зеленского. Ему было всего 46 лет. Предварительной причиной смерти называется инсульт. Диетолог Марият Мухина, комментируя произошедшее, рассказала изданию "Слово и Дело", что поможет защитить от инсульта в молодом возрасте.В последнее время медики отмечают, что инсульт «молодеет», что во многом связано с постоянными стрессами и переутомлением.Основной причиной инсульта являются возникающие в сосудах тромбы, которые, в свою очередь, представляют собой ответную реакцию организма на стресс. По словам Мухиной, эта реакция своего рода древняя защитная система, но при современном образе жизни она чаще действует во вред.Эксперт отметила, что для того, чтобы сократить риск возникновения инсульта, нужно стараться поддерживать нормальные показатели плотности крови, а для этого ежегодно делать полный анализ крови. Также она пояснила, что после 40 лет нужно с особым вниманием относится к долгим перелетам и смене климата.Диетолог посоветовала поддерживать нормальную плотность крови с помощью питания. В частности, нужно почаще употреблять рыбу и печень трески или рыбий жир. Вообще важно, чтобы в рационе было достаточное количество Омега-3 и разжижающих кровь добавок.Марият Мухина призвала всех внимательнее относится к своему здоровью и регулярно проходить обследование. Ведь своевременное выявление проблем позволит быстрее и проще их решить.