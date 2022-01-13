Восстанавливаемся после праздников: названы пять составляющих здорового образа жизни

В среднем, человек набирает от 3 до 5 кг за праздничные каникулы.Бесконечные новогодние праздники завершились, и многие теперь боятся становиться на весы. И неудивительно! Этот период – невероятный соблазн для всех, даже тех, кто уже давно придерживается принципов здорового питания.Традиции щедрого застолья, фудкорты на праздничных локациях – все это не способствует популяризации и внедрению правильных привычек. По данным Центра общественного здоровья, в среднем, человек набирает от 3 до 5 кг за праздничные каникулы.Но самая большая проблема – это не лишний вес, а серьезные проблемы с ЖКТ. Гастроэнторологические и терапевтические стационары могут похвастаться аншлагом и хорошим наполнением койкомест достаточно тяжелыми пациентами в этот период.Как же вернуться к правильному питанию и здоровому образу жизни? Восстанавливать, входить в свой привычный режим и скидывать лишнее нужно постепенно.Никаких разгрузочных дней, голодовки и строгих диет! Это то, что только навредит, а возможно, кого-то приведет и на больничную койку.Специалисты по здоровому питанию рассказали в своем Facebook, какие пять простых шагов приведут вас к вашему нормальному весу.Пять простых шагов: как восстановиться после праздниковПитьевой режим. Вспоминаем, что самой полезной является чистая вода. Стакан теплой воды за 30 мин до завтрака и 8-10 в течение дня.Питание. Нужно сказать «прощайте» копченостям, майонезу, алкоголю, сладостям. Замените жарку на запекание, белый пухлый батон и лаваш – на ц/з хлеб. Не забывайте про несколько порций свежих овощей зелени в день. Отдавайте предпочтение несладким фруктам в умеренном количестве.Активность. Не менее 10 000 шагов в день. Это минимум, не имеющий противопоказаний и ограничений.Спорт. Возвращаться в спортзал стоит как можно скорее. Тем, кто активно занимался к праздникам, вернуться в обычную программу можно за 3-4 тренировки. Те же, кто решил зайти в новый год с новыми повадками, стоит начать с легкого кардио, комбинированного с упражнениями с весом собственного тела. Делайте зарядку, много приседаний, отжиманий, стойте в планке.Сон. Один из самых важных моментов! Спать нужно не менее 8 часов в сутки. Крайне важно ложиться за 1.5-2 часа до полуночи. За три часа до сна рекомендуется выключить все гаджеты, а через час уменьшить интенсивность освещения в помещении на 50 %.