Названы овощи, которые не стоит мыть перед едой

Зелень обычно моют производители.Если вы готовите из свежих овощей, чаще всего их нужно помыть и очистить перед использованием. Однако эксперты предупреждают, что есть овощи, которые не стоит предварительно мыть. Речь идет о листовой фасованной зелени, которая была помыта производителем.«Еще одно мытье дома может увеличить риск заражения зелени бактериями из вашей раковины, со столешницы, разделочной доски, ножей, дуршлагов, салатников, мисок или других предметов или поверхностей в процессе мытья», — рассказывает Нева Кокран, диетолог, консультант по коммуникациям в области питания.Фасованная листовая зелень, на которой стоит метка о том, что она готова к употреблению, производится на объекте, который соответствует необходимым стандартам чистоты.Как отмечает доктор Рэнди Воробо, доцент кафедры пищевых наук Корнельского университета, предварительно промытую зелень обрабатывают смесью воды и пищевого дезинфицирующего средства. Эта смесь не представляет опасности при тех низких уровнях, которые остаются на зелени.