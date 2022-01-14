Назван богатый калием сок, эффективно снижающий высокое давление

По мнению ученых, богатый калием натуральный сливовый сок может быть эффективным органическим средством борьбы с гипертонией.Учеными Университета Вуллонгонг (Австралия) было установлено, что употребление одной порции объемом 300 миллилитров сливового сока может способствовать «значительному снижению артериального давления» на протяжении последующих 24 часов. Свое исследование они проводили с использованием японского сорта сливы Queen Garnet, отличающийся очень высоким уровнем веществ антоцианов – эти мощные антиоксиданты обладают гипотензивным эффектом.Участники эксперимента были поделены на две группы: одна – возрастом 65 лет и старше, другая – возрастом от 18 до 45 лет. Добровольцы получали либо одну дозу сливового сока в 300 мл, либо три дозы сока по 100 мл в течение дня. Ученые отметили, что снижение артериального давления было зафиксировано к финалу в обеих группах, но особенно хорошо помогал снижать давление однократный прием сока пожилыми людьми.До этого гипотензивное действие сливы ученые могли наблюдать в исследовании с крысами, страдавшими гипертонией (о нем пишет журнал Pharmacognosy Reviews). Специалисты изучали влияние экстракта чернослива на артериальное давление крыс при пероральном введении. Оказалось, что его прием эффективно понижал давление животным-гипертоникам в течение последующих 45 минут.Научные эксперты отметили, что, помимо антиоксидантного эффекта,«богатая калием слива и сок из нее помогают избавляться от натрия через мочеиспускание, тем самым снижая напряжение внутри стенок кровеносных сосудов – благодаря этому уменьшается кровяное давление и вероятность инсульта».