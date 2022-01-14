Атеросклероз сосудов головного мозга: что нужно знать

Атеросклероз сосудов головного мозга – тяжелый, медленно протекающий недуг, суть которого заключается в нарушении жирового обмена. Атеросклероз сосудов мозга неуклонно приводит к ухудшению функций центральной нервной системы, вероятности психических расстройств и инсульта.

Атеросклероз сосудов головного мозга (АСГМ) характеризуется накоплением бляшек холестерина на стенках артерий. Со временем они разрастаются, прогрессирует сужение сосудистого просвета в области мозга. В результате – опасный дефицит кровоснабжения. Обычно поражаются сонные артерии. Заболевание грозит серьезным осложнением в виде инсульта.

Атеросклероз сосудов головного мозга

Причина развития проблемы заключается в сбое липидного обмена.

Факторы АСГМ

Возраст;
наследственность;
пищевой протокол с избытком холестерина;
лишний вес;
курение и пристрастие к спиртным напиткам;
пассивный стиль жизни;
хронические недуги (гипертония, диабет);
стресс.

Симптомы АСГМ

Бессонница, беспокойный сон, сложности с засыпанием;
утрата чувствительности правой или левой стороны тела;
мучительные головные боли;
повышенный холестерин (анализы крови):
неустойчивость походки и проблемы с координацией движений;
проблемы со зрением - «мушки» перед глазами, гул в ушах;
вспыльчивость, беспокойство, скачки настроения;
утомляемость, вялость, рассеянность;
дрожь подбородка, рук, ног;
нарушения памяти (особенно краткосрочной);
возникновение лицевой асимметрии.

Симптомы на разных стадиях заболевания

1. На начально этапе проблемы проявляются лишь после физической / эмоциональной активности и проходят сами собой в спокойном состоянии. Ключевой признак – астения, которой сопутствуют утомляемость, ухудшение внимания. Беспокоит головная боль, гул в ушах, сложности с памятью – прошлое помнится, но свежая информация запоминается слабо.

2. При развитии АСГМ наблюдается беспокойство, мнительность, депрессивное состояние, скачки настроения. Усугубляется проблема с памятью. Головная боль становится постоянной. Наблюдается гул в ушах, головокружение, нарушение речи, неустойчивость походки, ухудшение слуха и зрения, тремор рук, ног и головы.

3. В запущенной стадии атеросклероза прогрессирует деменция, больному требуется серьезный уход, так как он утрачивает способность обслуживать себя.

Терапия АСГМ

Основу терапии составляет коррекция образа жизни:

рацион с минимумом липидов,
отказ от курения и алкоголя,
разумные физические нагрузки,
контроль стресса.

Медикаментозная терапия включает гиполипидемические, антитромбоцитарные, гипотензивные и антиоксидантные лекарства, медикаменты для оптимизации микроциркуляции.

В сложных случаях назначается операция.

Диета при АСГМ

Важно ограничить потребление:

любого мяса,
кондитерских, сдобных изделий,
желтков яиц,
трансжиров.

Исключить:

спиртные напитки,
колбасные изделия,
фастфуд.

Рекомендуется ввести в пищевой протокол:

любые овощи,
крупы,
фрукты,
филе индюшки и курицы,
рыбу.

Важно исключить жареное, а готовить на пару, варить или есть свежие продукты (овощи).

Профилактика АСГМ

Исключение курения,
диета,
умеренная физическая активность.

Важно нормализовать эмоциональный фон, контролировать стресс.
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