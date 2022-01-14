Атеросклероз сосудов головного мозга: что нужно знать

Атеросклероз сосудов головного мозга – тяжелый, медленно протекающий недуг, суть которого заключается в нарушении жирового обмена. Атеросклероз сосудов мозга неуклонно приводит к ухудшению функций центральной нервной системы, вероятности психических расстройств и инсульта.Атеросклероз сосудов головного мозга (АСГМ) характеризуется накоплением бляшек холестерина на стенках артерий. Со временем они разрастаются, прогрессирует сужение сосудистого просвета в области мозга. В результате – опасный дефицит кровоснабжения. Обычно поражаются сонные артерии. Заболевание грозит серьезным осложнением в виде инсульта.Атеросклероз сосудов головного мозгаПричина развития проблемы заключается в сбое липидного обмена.Факторы АСГМВозраст;наследственность;пищевой протокол с избытком холестерина;лишний вес;курение и пристрастие к спиртным напиткам;пассивный стиль жизни;хронические недуги (гипертония, диабет);стресс.Симптомы АСГМБессонница, беспокойный сон, сложности с засыпанием;утрата чувствительности правой или левой стороны тела;мучительные головные боли;повышенный холестерин (анализы крови):неустойчивость походки и проблемы с координацией движений;проблемы со зрением - «мушки» перед глазами, гул в ушах;вспыльчивость, беспокойство, скачки настроения;утомляемость, вялость, рассеянность;дрожь подбородка, рук, ног;нарушения памяти (особенно краткосрочной);возникновение лицевой асимметрии.Симптомы на разных стадиях заболевания1. На начально этапе проблемы проявляются лишь после физической / эмоциональной активности и проходят сами собой в спокойном состоянии. Ключевой признак – астения, которой сопутствуют утомляемость, ухудшение внимания. Беспокоит головная боль, гул в ушах, сложности с памятью – прошлое помнится, но свежая информация запоминается слабо.2. При развитии АСГМ наблюдается беспокойство, мнительность, депрессивное состояние, скачки настроения. Усугубляется проблема с памятью. Головная боль становится постоянной. Наблюдается гул в ушах, головокружение, нарушение речи, неустойчивость походки, ухудшение слуха и зрения, тремор рук, ног и головы.3. В запущенной стадии атеросклероза прогрессирует деменция, больному требуется серьезный уход, так как он утрачивает способность обслуживать себя.Терапия АСГМОснову терапии составляет коррекция образа жизни:рацион с минимумом липидов,отказ от курения и алкоголя,разумные физические нагрузки,контроль стресса.Медикаментозная терапия включает гиполипидемические, антитромбоцитарные, гипотензивные и антиоксидантные лекарства, медикаменты для оптимизации микроциркуляции.В сложных случаях назначается операция.Диета при АСГМВажно ограничить потребление:любого мяса,кондитерских, сдобных изделий,желтков яиц,трансжиров.Исключить:спиртные напитки,колбасные изделия,фастфуд.Рекомендуется ввести в пищевой протокол:любые овощи,крупы,фрукты,филе индюшки и курицы,рыбу.Важно исключить жареное, а готовить на пару, варить или есть свежие продукты (овощи).Профилактика АСГМИсключение курения,диета,умеренная физическая активность.Важно нормализовать эмоциональный фон, контролировать стресс.