Врач Дробышева: некоторые продукты из супермаркетов вредят здоровью

Одним из потенциально вредных продуктов, покупаемых в супермаркетах, врач назвала пастеризованное молоко.В интервью нутрициолога Анны Дробышевой были перечислены «некоторые продукты из супермаркетов», употребление которых может вредить здоровью. К их числу относится и пастеризованное молоко. Врач заметила, что при пастеризации происходит специфическая трансформация молочного белка, что нарушает процесс пищеварения.«Из-за пастеризации у 75 процентов населения проявляется непереносимость лактозы», - говорит Анна Дробышева.Также негативно эксперт относится к употреблению рафинированных, дезодорированных растительных масел. После такой обработки масла становятся источником канцерогенов.Еще один продукт из супермаркета, который может вредить, – это сладкий йогурт. У тех, кто постоянно ест йогурты и творожки со сладким вкусом, могут возникать проблемы с лишним весом, резистентностью к инсулину, высоким сахаром в крови, предупреждает врач Дробышева.Помимо этого, к очевидно неполезным эксперт причислила каши моментального приготовления, пакетированные соки, курятину.