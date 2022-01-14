Фасоль помогает понизить уровень сахара у людей с диабетом

Употребление фасоли является хорошим органическим способом добиться снижения уровня сахара, в том числе у пациентов с диабетом, об этом говорят британские медики.По данным Daily Express, специалисты изучали реакции взрослых людей, которым был диагностирован диабет 2 типа на употребление риса, а также на его употребление вместе с фасолью. Рис относится к продуктам с высоким гликемическим индексом, которые из-за содержания высокой дозы углеводов могут быстро повышать уровень глюкозы в крови. После употребляемых блюд у добровольцев брали пробы крови для анализа – в разное время относительно приема пищи.Проверка показала, что добавление фасоли в рацион людей с диабетом поспособствовало значительному понижению уровня сахара. По мнению ученых, среди продуктов, замедляющих всасывание глюкозы в кровь и тем самым предотвращающих резкие колебания уровня сахара фасоль обладает наиболее выраженным действием. Этот эффект обеспечивается содержанием белка и растворимой клетчатки.