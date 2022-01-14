Тёмный шоколад — суперфуд или нет?

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«Тёмный шоколад полезен», — уверены сладкоежки. Мы спросили у специалистов, правда ли это.Если вы любите темный шоколад, то наверняка наслышаны, как он полезен для здоровья и богат прекрасными микроэлементами. Гремит народная молва о волшебной силе этого повелителя вкуса и сладкого короля ЗОЖа, его неоспоримом превосходстве над молочным шоколадом и всеми прочими вкусностями. Звучит эффектно, но насколько правдиво?В общем-то, некая доля правды в этих дифирамбах присутствует. Шоколад способен принести много пользы организму.Но не будем забегать вперед. Оправдывать шоколадную зависимость нужно размеренно и последовательно. Узнайте, что говорят эксперты, и какая суточная доза шоколада самая полезная!В чём польза, брат?Наибольшая польза от шоколада приходится на какао, в котором, в свою очередь, можно найти полезные флавоноиды. Они выступают в роли антиоксидантов, блокируя опасные свободные радикалы, образующиеся в процессе клеточного метаболизма.«Что за радикалы тут вылезли? — спросите вы. — Когда уже про шоколад будет?» Но всему свое время, доберемся и до шоколада. Для начала нам потребуется немного теории.Что такое свободные радикалы?Свободные радикалы — побочный продукт нормальной функции клеток. Когда клетки создают энергию, они также производят нестабильные молекулы кислорода. Эти молекулы, называемые свободными радикалами, имеют свободный электрон, что делает их крайне распутными особами. «Неразумные» молекулы связываются с другими молекулами в организме, уже приличного поведения, в результате чего белки и прочие важные вещества не работают должным образом.Свободные радикалы могут образовываться не только путем естественного метаболизма, но появляться из-за диеты, стресса, курения, алкоголя, физических упражнений, приема некоторых лекарств, воздействия солнца или загрязненного воздуха.«Мы поняли, — скажете вы, — вздохнуть невозможно без радикальности. И что с того?»Ученые предполагают, что свободные радикалы ответственны практически за все плохое в нашем организме, от старения и чуть ли не до смерти. «Свободнорадикальная» теория старения в последние годы начинает подтверждаться некоторыми исследованиями, поэтому она вполне имеет право на наше внимание.А что насчёт антиоксидантов?Антиоксиданты — вещества, которые берут свободные радикалы под белы ручки (фигурально выражаясь), и, как полагают ученые, сводят к минимуму возможный вред.Если в вашем организме достаточно антиоксидантов, это может снизить ущерб, уже причиненный свободными радикалами. Употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может быть полезно для здоровья сердца, а также помогает снизить риск инфекций и некоторых форм рака.Звучит здорово! Какую таблетку проглотить?Да, антиоксиданты доступны в виде пищевых добавок. Но не существует исследований, которые бы показывали их превосходство над антиоксидантами, полученными из пищи. Речь не идет даже о сопоставимой эффективности.Экстракты антиоксидантов часто показывают замечательные результаты в лабораторных исследованиях (в пробирках и иногда даже на животных). Но клинические исследования на людях оказались неутешительны.Выяснилось, что некоторые антиоксидантные добавки могут нанести вред здоровью (при приеме в больших дозах) и неприятно взаимодействовать с определенными медикаментами.Например, большое количество витамина А может вызывать врожденные дефекты плода, если его начнет принимать беременная женщина, и способно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Прием больших доз витамина Е (более 400 международных единиц в день) был связан с возможным увеличением общей смертности. Но этот риск не распространяется на типичные поливитаминные добавки. Количество витаминов А и Е в мультивитаминах недостаточно для того, чтобы оказать такой эффект.С базовой информацией разобрались. Шоколад всё ближе!Теория старения, основанная на воздействии свободных радикалов, утверждает, что многие изменения, происходящие при взрослении нашего организма, вызваны именно ими. Свободные радикалы винят во все плохом сразу: в повреждении ДНК, деградации клеток и прочих негативных последствиях времени. Предполагается, что ущерб накапливается и заставляет нас стареть.Есть некоторые доказательства, подтверждающие это утверждение. Исследования показали, что увеличение количества антиоксидантов в рационах мышей и других животных может замедлить эффект старения. Теория свободнорадикального старения не полностью объясняет все возрастные изменения. Поэтому вероятно, что истина где-то рядом, и свободные радикалы — часть большого уравнения, еще не разрешенного.Более того, последние исследования показывают, что в некоторых случаях свободные радикалы могут быть полезны для организма, а перебор с антиоксидантами (помимо тех, что мы получаем из еды) оказывает противоположный эффект.В исследовании, проведенном на червях, выяснилось: особи, у кого было больше свободных радикалов (или которые подвергались их воздействию), жили дольше, чем другие черви. Мы все иногда от души червячим под одеялом с телефончиком, но организм людей все же несколько сложнее тела червя. Изучать вопрос следует и дальше, чтобы выяснить, так ли однозначен вред от свободных радикалов.Польза шоколада (ура! наконец-то!) не только в антиоксидантахТемный шоколад (и флавоноиды в нем) могут снизить резистентность к инсулину и сделать кровеносные сосуды более эластичными, что регулирует артериальное давление. Поскольку флавоноиды могут разрушаться в процессе термической обработки, некоторые исследователи рекомендуют употреблять в пищу минимально переработанный шоколад и какао.Сколько шоколада нужно есть?Употребление шоколада имеет свои преимущества, но как понять, где предел здоровому питанию и начало праздника живота? Все же, шоколад очень высококалорийный продукт, что может перевесить полученную пользу.Ученые все подсчитали! Они провели восьмилетнее исследование на 20 000 человек и выяснили, что люди, которые ели, в среднем, 6 г шоколада в день, снижали свой риск сердечного приступа или инсульта на 39%. Это очень небольшое количество шоколада, возможно, меньше квадратика от стандартной плитки. Что интересно, исследование включало как темный, так и молочный шоколад, и оба показали себя молодцами.А как часто стоит шоколадничать?Другие исследования были направлены, в первую очередь, на частоту потребления шоколада, а не на количество съеденного. Обзор исследований 2011 года, в которых приняли участие около 114 000 пациентов в Европе, Азии и Северной Америке, показал, что у тех, кто ел шоколад пару раз в неделю снижался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 37%, диабета — на 31%, а риск инсульта — на 29%.Не увлекайтесьВы, наверное, уже догадываетесь, к чему мы ведем. Ключ к успеху — умеренность. Похоже, умеренное употребление шоколада, съеденного с радостью, без чувства вины или заедания грусти, помогает нам прожить долгую и здоровую жизнь.Следите за количеством потребляемых калорий, не заменяйте все продукты шоколадом (даже если очень хочется), но и не отказывайтесь от него полностью только потому, что кто-то считает, будто пищевая жизнь должна состоять только из куриных грудок и огурцов.И будет вам счастье.