Названы тревожные симптомы «тихого» инсульта

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Какие признаки могут говорить о развитии «тихого» инсульта.Самые частые инсульты – ишемические. Они происходят от того, что тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Некоторые такие инсульты называют «тихими», так как их симптомы очень малозаметны.Как отмечают специалисты Американской кардиологической ассоциации, большинство ишемических инсультов проходят быстро.Они развиваются от нескольких минут до нескольких часов, и только немедленная медицинская помощь поможет избежать необратимых последствий и спасти жизнь человеку.Врачи назвали признаки «тихого» инсульта, при которых нужно немедленно обратиться за помощью и позвонить в скорую.Самыми частыми признаками инсульта становятся:Внезапное онемение или слабость мышц лица, руки или ноги на одной стороне тела.Внезапная спутанность сознания, внезапные проблемы речью или зрением.Внезапные трудности при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.Резкая головная боль без известной причины.У женщин – боль в лице, руках или ногах, икота или тошнота, боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка.«Не все симптомы возникают при каждом инсульте и одновременно, иногда они исчезают и возвращаются», — подчеркнули медики.Некоторые симптомы могут появиться всего на несколько минут, а потом исчезнуть. Это может быть признаком транзиторной ишемической атаки и первым признаком инсульта.Какие причины возникновения инсультаПо словам медиков, основные причины возникновения инсульта – нездоровый образ жизни, отсутствие физической активности, употребление алкоголя, наркотические зависимости.Также развитию инсультов помогают постоянные тревоги, депрессии и высокий уровень стресса.