Диетолог Марият Мухина назвала единственный случай, при котором можно пить газировку

Как известно, сладкие газированные напитки отрицательно сказываются на здоровье человека. Но, как рассказала врач-диетолог Марият Мухина изданию «Слово и Дело», есть один случай, когда следует пить такие напитки.О том, что газировка вредит здоровью, неоднократно и уже довольно давно говорят как врачи, так и ученые. Употребление сладкой газировки вызывает преждевременное старение организма на клеточном уровне. Негативным фактором они выступают и для фигуры. Так, по словам Мухиной, у женщин, употребляющих газировку, значительно возрастает риск обзавестись целлюлитом. Причем это касается и так называемых диетических вариантов. Да, они несколько менее опасны, но вреда в них много и без сахара. Ведь не зря такие напитки даже используют в качестве растворителей разных видов грязи.В то же время, как пояснила специалист, иногда может возникнуть ситуация, когда употребление газировки пойдет на пользу. «Единственный вариант, когда ее можно пить — при пищевом расстройстве, для лечения диареи, когда нет ничего под рукой и нужно добраться до врачей. Предварительно из напитка необходимо выпустить газы. Она имеет настолько химический состав, что все бактерии гибнут», — пояснила Марият Мухина.Что же касается того, чем можно заменить газировку, то здесь эксперт порекомендовала минеральную воду и десертный лимонад. Но при этом в первом случае должно быть невысокое содержание углекислого газа, а во втором – в составе не должно быть сахара и подсластителей.