Назван симптом заражения Омикроном, который не связан с ухудшением самочувствия

При заражении Омикроном может не возникать традиционного ухудшения самочувствия, отправляющего человека в постель.Специалисты напоминают, что симптомы инфекции, вызываемой штаммом Омикрон, во многих случаях отличаются от уже ставших привычными признаков коронавируса – того же кашля, лихорадки или потери чувств вкуса и запаха. Согласно данным приложения ZOE COVID Study, только 50 процентов людей при заражении Омикроном испытывают три традиционных симптома. Остальные демонстрируют признаки по-разному ухудшающегося самочувствия.Одним из симптомов ковида, провоцируемого новым штаммом, может быть выпадение волос, констатируют эксперты Американской академии дерматологической ассоциации. Медики объясняют, что подобное выпадение волос происходит, когда волосяные фолликулы вступают в соответствующую фазу после лихорадки с высокой температурой.Эксперты уточнили, как может проявляться «коронавирусное» выпадение волос.«Горсть волос может выпасть, когда вы принимаете душ или расчесываете волосы».По словам специалистов, вызванная коронавирусным заболеванием потеря волос может длиться от шести до девяти месяцев, прежде чем прекратится окончательно. Хорошей новостью является то, что через некоторое время поредевшая шевелюра обычно восстанавливается, приобретая прежний вид.Другие симптомы заражения Омикроном. Разработчики приложения ZOE COVID Study называют следующие пять наиболее часто встречающихся симптомов.Насморк.Головная боль.Усталость.Чихание.Больное горло.Если у вас есть какие-либо симптомы, следует самоизолироваться и пройти ПЦР-тест.