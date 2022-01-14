Врач-иммунолог Болибок: носитель омикрон-штамма может одномоментно заразить около 100 человек

Всего один носитель «омикрон»-штамма коронавируса за один раз может заразить порядка 100 человек.Он отметил, что новая мутация SARS-CoV-2 «омикрон» является самой заразной по сравнению со всеми предыдущими. Также заразность «омикрона» превышает показатели и других заболеваний, в частности, чрезвычайно опасную в этом плане корь, которая считалась самым заразным заболеванием. Отсюда возникает чрезмерная нагрузка на сферу здравоохранения. Так, например, только в США за сутки регистрируется более миллиона новых заболевших коронавирусом.Для распространения этого штамма, по словам специалиста, вполне достаточно даже простого разговора или дыхания рядом с инфицированным. Если же заболевший начнет кашлять или чихнет, то он может одномоментно заразить около 100 человек.Кроме того, специалист отметил сокращение инкубационного периода. Он пояснил, что зачастую симптомы появляются уже через 3-4 дня с момента попадания вируса в организм человека. То есть вирус чрезвычайно быстро распространяется как в организме, так и переходит от человека к человеку.Еще одним моментом, вызывающим серьезные опасения среди специалистов, является то, что новый штамм коронавируса очень часто поражает детей.