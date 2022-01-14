Разводы хуже сказываются на здоровье мужчин, нежели женщин

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У одиноких мужчин выявили повышенный уровень воспалительных маркеров.В своей работе ученые сосредоточились на оценке влияния развода или одинокого образа жизни на уровень воспалительных маркеров. Они проанализировали образцы крови 4 835 участников Копенгагенского биобанка, мужчин и женщин 48-62 лет, а также данные о семейном статусе добровольцев, полученные из национального регистра браков и разводов.В образцах крови измеряли маркеры воспаления интерлейкин 6 (ИЛ-6) и высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ). Полученные данные были скорректированы с учетом различных факторов, включая возраст, индекс массы тела, социальное положение и уровень образования, хронические заболевания и принимаемые лекарства. В результате ученые обнаружили прямую связь между одиночеством не менее 7 лет в течение 26 лет взрослой жизни у мужчин с повышенными маркерами воспаления.В частности, у переживших два или больше разрыва партнерских отношений участников уровень ИЛ-6 и СРБ в среднем выше на 17% по сравнению с контрольной группой мужчин, которые никогда не разводились или прожили в одиночестве не больше года. Примечательно, что на женщин наличие или отсутствие партнера подобного влияния не оказывает — среди одиноких (в том числе разведенных) и замужних женщин уровни маркеров воспаления оказались сопоставимы.«Исследование подтвердило наше предположение о том, что мужчины, в отличие от женщин, находятся в более невыгодном положении из-за развода по сравнению с женщинами. Особенно уязвимую группу риска представляют мужчины, которые пережили несколько расставаний или много лет живут в одиночестве», — написали авторы исследования.Ранее финские ученые выяснили, что одинокие и социально изолированные мужчины подвержены повышенному риску развития онкозаболеваний — примерно на 10%. Эта связь сохранялась, независимо от социального положения, образа жизни, болезней сердца. Смертность от рака была выше у людей, которые в начале исследования не были женаты, были вдовцами или разведенными.