Четыре особо ценных компонента растительной диеты

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Растительная диета, как показывают многочисленные исследования, имеет множество преимуществ для здоровья. И вот четыре потрясающих ингредиента этого питания, которые можно без особого труда добавить в свой рацион.Грибы. Отличный источник антиоксидантов, помогающих бороться с воспалениями, старением и раком. Употребляющие много грибов люди на 34% реже заболевают раком чем тем, кто ест минимум этих продуктов. Таковы результаты метаанализа 17 исследований. Риск опухолей молочных желез благодаря грибам уменьшается на 35%.Помидоры. Вообще-то томаты - это ягоды, а не овощи. Они богаты витамином C и каротиноидом ликопином. Каротиноиды - это пигменты, которые придают овощам яркие цвета. В ходе исследования люди, которые употребляли полтора крупных помидора или полторы чашки томатного сока ежедневно в течение 6 недель, имели более низкий уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, которые увеличивают риск сердечных заболеваний.Овёс. Это один из самых полезных злаков. Употребление цельных зерен овса и крупных овсяных хлопьев значительно снижает уровень сахара и инсулина. Правда, если вы употребляете овсяные хлопья быстрого приготовления, то это не так полезно, по сравнению с менее обработанными злаками, которые дольше перевариваются и усваиваются организмом. Выбирайте цельнозерновой овёс в форме крупы или овсяных хлопьев, также являющийся отличным источником растворимой клетчатки бета-глюканов, которые помогают снизить уровень холестерина.Тыква. Богата бета-каротином, который после употребления превращается в витамин А и способствует выработке антител, сражающихся с инфекциями. Исследование показывает, что у любителей тыквы, а также других продуктов, богатых бета-каротином вроде моркови, сладкого картофеля и листовой зелени, на 15% ниже риск развития коронарных заболеваний, сердечно-сосудистых недугов, инсультов и смерти по любой причине.