Как коронавирус атакует почки

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Исследование показало, что COVID-19 прямо наносит повреждения почкам и вызывает образование рубцовой ткани. Оно проводилось учеными из Университета Радбауда в Нидерландах.Науке и раньше было известно о способности коронавируса инфицировать почки пациента, но точное воздействие этого патогена на данный орган было не до конца выяснено. И вот теперь ученые из Нидерландов и Германии доказали, что COVID-19 прямо повреждает клетки в почках, а это способствует рубцеванию ткани. Ученые сравнили эти ткани у пациентов с COVID-19 20 и других людей с болезнями легких, не связанных с коронавирусом. В контрольной группе находились здоровые люди.Результаты показывают, что ткань почек пациентов с коронавирусом имеет гораздо больше рубцов. На первом этапе исследования было установлено, что COVID-19 поражает почки, а затем учёные попытались определить, как именно это происходит. Недавние исследования показывали, что некоторые тяжёлые симптомы коронавируса возникают из-за чрезмерной реакции иммунной системы и запредельного уровня воспалений, а вовсе не из-за самого ковида. Но касается ли это почек, или COVID-19 и является главным виновником их повреждений?Для ответа на этот вопрос исследователи произвели мини-почки или органоиды за счёт культивации в лабораторных условиях. Их создали на основе стволовых клеток. Каждый органоид заражали коронавирусом, и можно было наблюдать прямое воздействие вируса на клетки почек. Ученые отметили рубцевание органоидов, а также сопутствующие сигналы, которые способствовали этому процессу. Результаты исследования убедительно показывают, что именно коронавирус, а не воспаления или какие-либо другие системные эффекты вызывают повреждение почек у пациентов с COVID-19.