У подсолнечного масла удивительные преимущества для здоровья

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Подсолнечное масло содержит больше витамина Е, чем любое другое растительное масло. Но это не единственное его преимущество.Способствует здоровью сердца. В подсолнечном масле более 80% мононенасыщенных жиров, что делает его полезным для сердца. Жирные кислоты поддерживают баланс в организме и помогают контролировать уровень холестерина.Полезно для кожи. За счёт высокого уровня витаминов А и Е подсолнечное масло укрепляет здоровье кожи. Эти витамины действуют как антиоксиданты, помогая регенерации повреждённых клеток кожи и избавляя от бактерий, которые вызывают прыщи.Повышает энергию. Насыщенные жиры вызывает у нас ощущения вялости, а вот ненасыщенные заряжают энергией. Это помогает выбросу гликогена в кровоток из печени. Гликоген - разновидность сахара, обеспечивающая дополнительный заряд энергии.Полезно для волос. Подсолнечное масло смягчает сухие, вьющиеся волосы и придаёт им блеск. Оно имеет лёгкую текстуру и действует, как кондиционер. Вы можете втирать его в кожу головы раз в неделю для обретения мягких и шелковистых волос.Укрепляет иммунитет. Подсолнечное масло богато антиоксидантами, оно укрепляет барьер клеточных мембран, что затрудняет проникновение туда бактерий и вирусов. Это масло повышает способность организма защищаться от инфекций. Также в нём имеются белки, помогающие строительству и восстановлению тканей, и различные ферменты для здорового функционирования.Улучшает пищеварение. Какое-то растительное масло может быть причиной проблем с пищеварением. А вот в подсолнечном масле содержатся мононенасыщенные жиры. Оно чрезвычайно лёгкое, быстро усваивается и всасывается в пищеварительном тракте. Наконец, подсолнечное масло обладает слабительными свойствами, что предотвращает запоры.