Нехватка сна меняет человеку походку

Исследование показало, что походка не является автоматическим процессом, на нее может повлиять недосыпание.В своей совместной работе исследователи Массачусетского технологического института и Университета Сан-Паулу в Бразилии пришли к заключению, что нехватка сна определенным образом меняет человеку походку. Такой вывод был сделан ими после эксперимента с участием группы студентов.В частности, недосып делает походку более медленной в ее темпе, и человек начинает, что называется волочить ноги.Ученые заметили, что нехватка сна у людей, которым не давали нормально высыпаться, вызывала определенные нарушения. Когда их просили делать шаги в соответствии с ударами метронома, лишенные сна участники делали значительно больше ошибок.Специалисты говорят, что тело физически реагирует на отсутствие отдыха. Они напомнили, что прошлые исследования демонстрировали: люди, страдавшие от нехватки сна, существенно чаще имели проблемы с балансом тела и контролем равновесия.Также ученые высказали мнение о том, что одним из лучших способов избежать проблем с ночным сном является его постоянный график, когда человек отправляется спать в одно время каждый день и, соответственно, просыпается в один и тот же утренний час.