Как чашка кофе может привести к диабету и кому лучше от кофе отказаться

У некоторых людей даже небольшая чашка кофе может привести к резкому подъему уровня сахара в крови. Как узнать, можно ли вам кофе и сколько?Практически во всех статьях, посвященных пользе кофе для здоровья, упоминается о способность кофеина нормализовывать уровень сахара в крови – и на основе этого часто даются рекомендации выпивать две-три чашечки напитка в день. Однако далеко не всегда при этом упоминается, что вообще-то кофе может повысить толерантность клеток к инсулину и тем самым спровоцировать развитие диабета. Разбираемся, кому лучше отказаться от кофе и почему.Кофеин и сахар – вместе навсегда?Если ваше здоровье в порядке, если уровень глюкозы в крови никогда не поднимался к верхней границе нормы и тем более не пересекал ее, если ваша поджелудочная железа производит инсулин в нужном количестве, а клетки реагируют на него нормально, скорее всего, кофе вам не повредит. И в самом деле все рекомендации о ежедневном употреблении бодрящего напитка справедливы и вы вполне можете позволить себе чашечку-другую в день.Но вот если у вас метаболический синдром, преддиабет и тем более – диабет второго типа, кофе для вас, скорее всего, опасенВсе дело в том, что клетки здоровых людей и людей с диабетом по-разному реагируют на кофеин. И, как показали результаты масштабного исследования, у людей с диабетом кофеин может вызывать существенно повышение уровня сахара в крови. Так, у тех добровольцев, которые принимали 250 мг кофеина дважды в день, уровень сахара в крови повышался на 8% — это очень много.Все дело в том, что кофеин, судя по всему, влияет на то, как тело реагирует на инсулин – гормон, позволяющий сахару проникать в ваши клетки и превращаться в энергию. Кофеин уменьшает чувствительность клеток к инсулину, из-за чего сахар, поступающий с пищей, не усваивается в должной степени. Организм вынужден вырабатывать больше инсулина — снова и снова.Если у вас предиабет или диабет, скорее всего, ваш организм уже плохо реагирует на инсулин и после еды уровень сахара в крови и без того повышается сильнее нормы. Если же вы при этом выпиваете чашку кофе, чувствительность клеток дополнительно понижается, уровень сахара повышается и становится опасно высоким. Все это может привести к развитию диабета или, если он уже у вас есть, к более высокому риску таких осложнений болезни, как повреждение нервов или болезни сердца.Почему кофеин так влияет на нас?Достоверно ученые пока не знают, но кое-какие версии у них есть. Возможно, кофеин повышает уровень некоторых гормонов стресса, таких как адреналин, который и препятствует поглощению и переработке сахара. Дело в том, что адреналин способен блокировать белок аденозин, который контролирует количество инсулина, вырабатываемого телом, а также тем, как клетки реагируют на него.Блокируя аденозин, кофеин мешает ему выполнять свою работу – и уровень сахара в крови растет.