Употребление курицы помогает худеть

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Курица - это постное мясо с высокой питательной ценностью, регулярное употребление которого поддерживает здоровье. Особенно, если сравнивать его с вредным переработанным красным мясом.Если вы не вегетарианец, то наиболее полезной разновидностью мяса для вас будет курица. Это самый распространённый вид домашней птицы, и его популярность объясняется целым набором полезных свойств. В курице много белка, который играет важную роль в поддержании мышц. Если вы хотите, что называется, накачаться, или просто укрепить себя физически, куриное мясо вам показано, и в больших количествах. Сочетайте его с рисом!Курятина помогает худеть, поскольку является постным мясом и содержит мало жира. Курица богата кальцием и фосфором. Оба этих минерала способствуют укреплению костей. Регулярное употребление курицы также снижает риск артрита. Наконец, курица прекрасно сражается со стрессом за счёт триптофана и витамина B5. Она богата магнием, облегчающим симптомы ПМС. Этого все еще мало?Ещё одним немаловажным полезным свойством курицы является её способность укреплять иммунитет. Именно поэтому еще наши бабушки рекомендовали куриный бульон при простуде или гриппе. Даже просто пар от горячего супа очищает носовые проходы. Обязательно включайте курицу в свой рацион для того, чтобы сохранять здоровье и молодость.