Точка долголетия от 100 недугов — где находится и 2 способа, как ее активировать

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Массаж активных точек на Востоке используется много веков. Если говорить о статистике (требования современной науки), то положительный результат данной методики доказан безоговорочно. Достаточно посмотреть на продолжительность жизни жителей Китая, Кореи, Японии.Нельзя сказать, что все население этих стран обладает знаниями всех точек, описанных в древних атласах. Достаточно знать несколько основных и работать с ними самостоятельно, но главное — регулярно.Одной из самых популярных является точка Цзу-сан-ли. На Востоке ее считают точкой долголетия, которая защищает человека от “100 недугов”. Она расположена на меридиане желудка и влияет на весь желудочно-кишечный тракт, который отвечает за работу имунной системы. Практически 75% ее формируется именно в ЖКТ.Активная точка долголетия регулирует работу органов нижней части тела: почек, надпочечников, репродуктивных органов.Надпочечники нормализуют кровяное давление, уровень глюкозы и инсулина в крови, стимулирует работу имунной системы, подавляет воспалительные процессы, улучшает пищеварение…Кроме этого также контролирует работу эпифиза, который отвечает за биоритмы, сон, выработку мелатонина, что очень важно для здоровья и восстановления организма после любой работы: и физической и умственной.Если все это обобщить, то можно сказать, что массаж этой точки работает над достижением двух целей:1. Активация обмена веществ на уровне клетки, без потери энергии, что позволяет увеличить жизненный цикл клетки и тем самым достигнуть долголетия;2. Точка находится на очень важном “перекрестке” меридианов, что позволяет препятствовать возникновению “100 недугов”Как найти точку долголетияТочки определяют с помощью цуней, величине, которая определяется размером руки человека. Точка Цзу-сан-ли в своем названии указывает расстояние равное трем цуням и место расположение ее на ноге. (”Цзу” — нога, “Сан”-три, “Ли”-селение).Что бы точно определить ее расположение, используют два способа1 способСядьте ровно на стуле так, что бы бедро было параллельно полу, а ступни стояли плотно на полу.Ладонь правой руки положите на колено так, что бы совместить углубление ладони с верхушкой коленной чашечки ( на рисунке обозначено кругом). Пальцы руки опустите свободно вниз.Раздвиньте пальцы. Точка будет находиться под подушечкой безымянного пальца. Нащупайте безымянным пальцем углубление.На левой ноге определите точку аналогично.2 способОбхватите пальцами правой руки правую ногу так, что бы граница ладони и указательного пальца расположились ровно под нижним краем коленной чашечки. Четыре пальца как раз и будут — три цуня. Точка будет расположена под средней фалангой мизинцаКак проверить нахождение точки долголетия.В исходном положении поставьте ногу на носок и опустите. Палец держите на искомой точке. В точке будет отчетливое движение мышц. Это место их прикрепления. Сначала образуется бугорок, а затем ямка. Это и будет место точки долголетия.Как правильно массировать точкуВыделяют два способа массажа точки — Стимулирующий и исцеляющий.1. Стимулирующий массажВыполняется утром. Сядьте на стул. Большим пальцем левой руки находим точку долголетия на правой ноге. Массируйте круговыми движениями по часовой стрелке 9 раз, нажимая достаточно сильно.Большим пальцем правой руки, по часовой стрелке, массируем точку долголетия на левой ноге. Тоже 9 раз.Выполняем массаж, меняя руки, каждый раз выполняя круговые движения 9 раз. Всего выполняем 9 циклов. Итого, точка долголетия на каждой ноге массируется 81 раз.2. Исцеляющий массажВыполняется вечером. Отличается от утреннего массажа только тем, что круговые движения выполняются против часовой стрелки.Выполняя такой массаж регулярно — молодость, конечно, вернуть не получиться. Но замедлить старение и обеспечить защиту от 100 недугов, вполне реально.Будьте здоровы!