«Омикрон» проще всего обнаружить в слюне человека

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Штамм "омикрон" коронавирусной инфекции проще всего выявить, если брать мазок для ПЦР из слюны, а не из носоглотки, как принято сегодня. Такое открытие, как сообщает издание "Известия", сделали ученые из Южно-Африканской Республики.Исследователи из Университета Кейптауна уверены, что общепринятые методики тестирования на COVID-19 требуют обновления с появлением штамма "омикрон". Новая научная работа показала, что "омикрон"-штамм в большей степени присутствует в слюне, а не на стенках носоглотки, как, например, "дельта".Ученые изучили данные почти четырех сотен пациентов, которые были протестированы на COVID-19 в августе-декабре прошлого года в клинике Кейптауна. У людей брали мазки из носоглотки, а также образцы слюнной жидкости. Штамм "дельта" обнаруживался в слюне только в 70 процентах случаев (в носоглотке — в 100 процентах случаев), тогда как "омикрон" диагностировался по итогам анализа слюны всегда. При этом, в биоматериале из носоглотки "омикрон" выявлялся только в 86 процентах случаев."Мы видим, что с появлением "омикрона" нам необходимо изменить подходы, применяемые к диагностике коронавируса. Новый штамм более результативно выявляется в слюне, а не в мазках из носоглотки, и это нужно учитывать", — говорят южноафриканские ученые, продолжающие изучать новый вариант патогена.