Преддиабет: Как не допустить развитие диабета

Любая еда с высоким содержанием сахара и зерна обычно вызывает быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы это компенсировать, поджелудочная железа выделяет в кровь инсулин. Со временем в организме понижается чувствительность к инсулину, ему требуется все больше и больше, чтобы выполнять свою работу. В конце концов, вы становитесь резистентны к инсулину и склонны к увеличению веса, а затем заболеваете диабетом.Инсулин абсолютно необходим для жизни; к сожалению, подавляющее большинство людей имеют устойчивость к этому важному гормону, что ускоряет процесс старения и способствует развитию дегенеративных заболеваний. Любая пища с высоким содержанием сахара и зерна обычно вызывает быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Чтобы это компенсировать, ваша поджелудочная железа выделяет в нее инсулин, что понижает уровень сахара, чтобы вы не умерли. Инсулин, однако, также очень эффективно понижает уровень сахара в крови, превращая его в жир. Чем активнее секреция, тем полнее вы становитесь.Что такое преддиабет и как остановить развитие диабетаЕсли вы постоянно потребляете пищу с высоким содержанием сахара и зерна, уровень глюкозы в крови будет соответственно подниматься, и со временем в вашем теле будет снижаться чувствительность к инсулину, и организму будет требоваться все больше и больше, чтобы выполнять свою работу. В конце концов, вы становитесь резистентны и склонны к увеличению веса, а затем заболеваете диабетом.Большинство американцев находятся в преддиабетическом состоянииПреддиабет определяется повышением уровня глюкозы в крови больше 100 миллиграммов на децилитр (мг/дл), но меньше 125 мг/дл; после этого порога уже диагностируется диабет 2 типа. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 84 миллионов взрослых американцев, а это примерно 1 из 3 человек, находятся в преддиабетическом состоянии, и большинство из них не знают об этом.Тем не менее, это семантически спорный вопрос, поскольку любой уровень сахара более 90 мг/дл в крови натощак, по моему мнению, говорит о резистентности к инсулину. Как вы узнаете далее, програмная работа покойного доктора Джозефа Крафта, автора «Эпидемия диабета и Вы: нужно ли всем сдать анализы?», предполагает, что 80 процентов (8 из 10) американцев резистентны.На основании данных 14 000 пациентов, Крафт, бывший заведующий отделения клинических патологий и ядерной медицины в госпитале Пресенс Сейнт Джозеф, разработал действенный тест, прогнозирующий диабет. Он давал пациенту выпить 75 граммов глюкозы, а затем измерял реакцию инсулина раз в тридцать минут в течение пяти часов.Интересно, что он заметил пять отличительных паттернов, предполагающих, что подавляющее большинство людей уже болеет диабетом, хотя их уровень глюкозы натощак в норме. Только у 20 процентов пациентов наблюдался паттерн, который говорил о хорошей чувствительности к инсулину после приема пищи и низком риске развития диабета. Это означает, что 80 процентов находились в преддиабетическом состоянии или имели диабет «in situ». Как объясняется на IDMProgram.com:«Если вы ждёте, что уровень глюкозы в крови повысился, чтобы у вас появился [диабет типа 2], это логично. Но даже если у вас нормальный сахар в крови, все равно есть риск его развития (преддиабет). Поэтому, мы даем пациенту много глюкозы и смотрим, может ли организм с ней справиться... Если организм реагирует очень высокой секрецией инсулина, это транспортирует глюкозу из крови в клетки и поддерживает ее нормальный уровень в крови.Но это не нормально. Это похоже на сравнение опытного спортсмена, который может легко пробежать 10 км за один час и неподготовленного, который должен сильно напрячься и приложить для этого усилия. Люди, которые нуждаются в производстве огромных количеств инсулина, чтобы вернуться к нормальному уровню глюкозы, имеют высокий риск [диабета]».Четыре вида диабета 2 типаКоманда скандинавских исследователей утверждает, что существует как минимум пять подтипов диабета: тип 1 или инсулинзависимый, а также четыре разных вида 2 типа.Чтобы прийти к такому выводу, исследователи проанализировали истории болезни около 15 000 пациентов с диабетом из Швеции и Финляндии. Изучая шесть общих переменных, включая возраст постановки диагноза, индекс массы тела и тяжесть резистентности к инсулину, ученые обнаружили, что пациенты делились на пять групп:Тип 1 — Тяжелый аутоиммунный диабет (SAID). В основном молодые и здоровые люди с постоянным дефицитом инсулина из-за аутоиммунной дисфункции.Тип 2, подгруппа 1 — Тяжелый диабет с нехваткой инсулина (SIDD). Молодые, обычно здоровые люди с проблемой производства инсулина. Включает людей с высоким HbA1C, нарушением секреции инсулина и умеренной резистентностью.Тип 2, подгруппа 2 — Тяжелый инсулинорезистентный диабет (SIRD). Люди с избыточным весом или ожирением, чей организм все еще производит инсулин, но больше не реагирует на него. Большинство из них имеют метаболические нарушения и проявляют самые серьезные симптомы, включая почечную недостаточность.Тип 2, подгруппа 3 — Умеренный диабет, связанный с ожирением (MOD). Люди с избыточным весом и ожирением, которые, хотя и не устойчивы к инсулину, проявляют легкие симптомы. У большинства развивается болезнь в относительно молодом возрасте.Тип 2, подгруппа 4 — Мягкий возрастной диабет (MARD). Люди, у которых развивается диабет в конце жизни и проявляются мягкие симптомы.По словам ведущего автора Лейфа Гроопа, эндокринолога в Центре диабета Университета Лунда в Швеции и Фолхалсанского исследовательского центра в Финляндии: «Текущая диагностика и классификация неэффективны и не могут предсказать будущие осложнения или выбор лечения. Это первый шаг к персонализации терапии для отдельных пациентов».Я лично считаю, что это разделение на подтипы приводит к бессмысленной путанице. Крафт ясно дал понять: если у вас есть резистентность к инсулину (как у 80 процентов населения США), у вас либо 2 тип, либо преддиабет и точка.К счастью, это одна из самых простых проблем со здоровьем, которую легко решить. Все, что нужно делать, это следовать циклической кетогенной диете, о чем я говорю в своей книге «Жир в качестве топлива».Противоречивость правил лечения диабетаСледующие анализы крови помогут вам определить, есть ли у вас преддиабет или диабет:Анализ на глюкозу натощак — В целом, уровень глюкозы натощак ниже 100 миллиграммов на децилитр (мг/дл) свидетельствует о том, что вы не резистентны к инсулину, тогда как уровень между 100 и 125 мг/дл указывает на преддиабет, а это означает, что вы умеренно устойчивы к инсулину.Анализ на гликированный гемоглобин A1C — который измеряет среднюю глюкозу в крови с течением времени, проводится два-четыре раза в год. Это более совершенный тест, чем глюкоза натощак. Уровень A1C между 5.7 и 6.4 считается преддиабетическим . Все, что выше 6.5, диагностируется как диабет. Чем выше, тем хуже чувствительность к инсулину.Анализ на инсулин натощак — Этот тест еще лучше. Нормальный уровень инсулина в крови натощак ниже 5, но в идеале нужно держать его ниже 3.Пероральный глюкозоинсулиновый тест — Это лучший и самый чувствительный тест. Он делается аналогично ПГТТ (пероральный глюкозотолерантный тест), но также измеряет уровень инсулина. Соберите данные и просмотрите книгу Крафта, чтобы определить, есть ли у вас преддиабет , что даст вам более точное представление, чем уровень глюкозы или даже инсулина натощак.Что неудивительно, обычная медицина все так же невежественна в этом вопросе, а Американский колледж врачей (ACP) теперь выступает за еще более низкую цель уровня сахара в крови при лечении диабета 2 типа.По словам президента ACP д-ра Джека Энде, «существует вред, связанный с избыточным или неправильным лечением, ориентированным на A1C». В новом своде правил ACP теперь рекомендуется ориентироваться на A1C в 7-8%, а не более низкие уровни, которые предпочтительнее во многих группах диабета.Тем, кто уже достиг более низкого уровня, ACP предлагает уменьшить или прекратить прием лекарств и «просто позволить A1C находиться между 7 и 8». Американская ассоциация диабета решительно отвергла рекомендацию ACP и, учитывая связанные с этим риски, кажется действительно неразумным «просто позволить» вашему уровню оставаться на 8, ничего при этом не предпринимая. Однако лучший способ - это не лекарства, а изменение образа жизни.Большинство случаев диабета 2 типа полностью обратимы и без приема лекарствВажно осознать, что 2 тип и преддиабет зависят от инсулина (и лептина), и что подавляющее большинство людей - вероятно, около 80 процентов – находятся в одном из этих двух состояний. Это означает, что есть мало людей, которым не нужно заняться диетой и физической активностью, поскольку это две наиболее важные и эффективные стратегии профилактики и лечения.Хорошей новостью является то, что диабет 2 типа - независимо от подтипа - полностью предотвратим и обратим без приема лекарств.Я изначально написал книгу «Жир в качестве топлива» для больных раком, но она еще полезней при диабете 2 типа. Рак является сложным и серьезным заболеванием для лечения которого требуется больше, чем просто диета. Тем не менее, диабет 2 типа почти в любом случае можно излечить с помощью плана питания, который я описываю в «Жире в качестве топлива».Как остановить развитие диабетаИтак, помните, если вы заботитесь о своем здоровье, очень важно первым делом разобраться с любыми признаками резистентности к инсулину и преддиабета. Вот краткое изложение некоторых из наиболее важных рекомендаций. В целом этот план снизит риск развития диабета и связанных с ним хронических заболеваний и поможет вам не стать жертвой заболевания, наличие которого вы, возможно, даже не осознаете.Ограничьте добавленный сахар до 25 г в день. Если вы страдаете от устойчивости или диабета, уменьшите общее потребление сахара до 15 г в день до тех пор, пока резистентность к инсулину / лептину не пройдет (тогда его можно увеличить до 25 граммов) и начните прерывистое голодание как можно быстрее.Ограничьте чистые углеводы (общее количество углеводов минус волокно) и белки и замените их на большее количество высококачественных здоровых жиров, таких как семена, орехи, сырое органическое масло, оливки, авокадо, кокосовое масло, органические яйца и жиры животного происхождения, включая омега-3. Избегайте всех обработанных продуктов, в том числе мясных. Список продуктов, которые особенно полезны для больных диабетом, см. в статье «Девять суперпродуктов для больных диабетом».Регулярно тренируйтесь и больше двигайтесь, пока вы бодрствуете, вашей целью должно быть сидение меньше трех часов в день.Получайте достаточное количество сна. Большинству требуется около восьми часов сна за ночь. Это поможет нормализовать вашу эндокринную систему. Исследования показали, что депривация сна может иметь существенное влияние на чувствительность к инсулину.Оптимизируйте уровень витамина D, в идеале, с помощью солнца. При пероральном приеме витамина D3 обязательно увеличьте потребление магния и витамина K2, так как эти питательные вещества работают в тандеме.Оптимизируйте здоровье кишечника, регулярно ешьте ферментированные продукты и / или принимайте высококачественные пробиотические добавки.