В клубе моржей рассказали, каким людям запрещено окунаться в прорубь на Крещение

Близится Крещение и многие россияне готовятся к традиционному купанию в проруби, поэтому корреспонденты поговорили со специалистами, и выяснили, кому нельзя подвергать свой организм такому стрессу. На вопросы журналистов ответила Наталья Серая, председатель клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи столицы".Кратковременное купание в ледяной воде — безопасная для здоровья процедура, если речь идет о человеке без хронических болезней в стадии обострения. Однако существуют люди, которым запрещено купаться в проруби на Крещение.В частности — в проруби нельзя купаться взрослым людям и детям с хроническими заболеваниями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. "Есть противопоказания для людей с болезнями сердца и сосудов, почек. Не рекомендуется купаться в холодной воде, если есть психические расстройства. Кроме того, купание в холодной воде противопоказано, если у человека остеохондроз позвоночника", — рассказала Серая.Человек без специальной подготовки может безопасно находиться в ледяной проруби не более двух минут. Лучше приготовиться к купанию заранее — например, при помощи регулярного контрастного душа. Если готовить организм к воздействию холодной воды при помощи закаливания, то крещенская ночь не станет сколько-нибудь серьезным вызовом.