Сон помогает от висцерального жира: врачи рассказали, сколько нужно спать

Достаточно продолжительный сон может быть эффективным средством профилактики висцерального жира, формируемого вокруг живота.Накопление слишком большого количества висцерального жира опасно, так как может начать поражать внутренние органы. Чем меньше висцерального или брюшного жира у человека, тем лучше для его здоровья, тем выше шансы на долгую жизнь, констатируют медики.Британские специалисты рассказали об исследовании, показавшем, что если человек увеличит количество часов сна с шести до семи или восьми, скорость накопления висцерального жира в его теле снижается более чем на четверть. NHS рекомендует людям в качестве способа, который помогает от накопления висцерального жира,«спать не менее восьми часов каждую ночь».Когда люди плохо спят, в их теле нарушается баланс гормона сытости лептина и гормона голода грелина, в результате происходят сбои механизмов аппетита, насыщения. Это провоцирует постоянный голод, злоупотребление калориями.«Недостаток сна может сделать людей более склонными к ожирению, сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению и диабету», - предупреждают эксперты.Также исследования показали, что у людей с апноэ во сне выше риск пострадать от увеличения висцерального жира.