Сон помогает от висцерального жира: врачи рассказали, сколько нужно спать
Накопление слишком большого количества висцерального жира опасно, так как может начать поражать внутренние органы. Чем меньше висцерального или брюшного жира у человека, тем лучше для его здоровья, тем выше шансы на долгую жизнь, констатируют медики.
Британские специалисты рассказали об исследовании, показавшем, что если человек увеличит количество часов сна с шести до семи или восьми, скорость накопления висцерального жира в его теле снижается более чем на четверть. NHS рекомендует людям в качестве способа, который помогает от накопления висцерального жира,
«спать не менее восьми часов каждую ночь».
Когда люди плохо спят, в их теле нарушается баланс гормона сытости лептина и гормона голода грелина, в результате происходят сбои механизмов аппетита, насыщения. Это провоцирует постоянный голод, злоупотребление калориями.
«Недостаток сна может сделать людей более склонными к ожирению, сердечным заболеваниям, высокому кровяному давлению и диабету», - предупреждают эксперты.
Также исследования показали, что у людей с апноэ во сне выше риск пострадать от увеличения висцерального жира.
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