Поведенческое старение. Что это и как с этим бороться

Поведенческое старение наблюдается не из-за возраста, а из-за воздействия на организм неблагоприятных факторов. Яркий признак поведенческого старения - измения кожи. Именно она первой реагирует на негативное влияние курения, недосыпания и других причин изменений в организме.Поведенческое старение (ПС) отличается от хронобиологического и не вызвано возрастными изменениями в организме. При поведенческом старении проявляются возрастные изменения в организме молодых людей под влиянием внешних факторов (не из-за естественного старения).Поведенческое старение связано с состоянием кожиГоворя о поведенческом старении, специалисты подразумевают изменения кожных покровов из-за ряда негативных факторов. Кожа быстро реагирует на пагубные привычки, нарушения образа жизни и порочное питание.Симптомы поведенческого старенияИзменения цвета кожи: потемнение отдельных участков, пигментные пята, бледность.Снижение упругости кожных покровов. Кожа собирается в складки, обвисает, легко образовывает мимические морщины.Сухость кожи. Она сопровождается шелушением, возникновением белого налета, гиперчувствительностью к воздействиям. Области сухой кожи появляются как на лице, так и на кистях рук, предплечьях, шее.Указанные симптомы не исчезают, а если и проходят, кожные покровы ужу не имеют нормального вида. Они становятся грубее, возникает нездоровый более темный оттенок, а сквозь кожу видны сосуды.Отеки (мешки) под глазами также можно отнести к симптомам ПС.Возрастные изменения кожи неизбежны. Но ПС – проблема людей молодого возраста (25–35 лет).Причины поведенческого старенияПочему возникло название «поведенческое старение»? Раннее старение кожи связано с внешними и внутренними факторами, зависящими от поведения человека.Иначе говоря, ПС зависит от образа жизни.Недосыпание. Полноценный сон не зависит напрямую от количества времени, проведенного в постели. Можно спать по 8–9 часов, но не высыпаться и чувствовать хроническую усталость. Об этом говорят круги под глазами. Дневной сон не заменит ночного отдыха. Ложиться спать лучше всего до полуночи.Пищевой протокол. Режим питания, фастфуд, дефицит питательных веществ и микроэлементов не идут организму на пользу. Недостаток вит-нов A, E, F и PP ведет к потере упругости кожи.Уф-излучение. Большинство симптомов ПС мы видим именно на лице, шее и кистях рук. На эти области чаще всего воздействуют солнечные лучи. Избыток ультрафиолета ведет к тому, что обмен веществ в кожных покровах ухудшается, разрушаются клетки кожи и симптомы старения налицо.Курение и употребление спиртных напитков также вызывают ПС. Эти вредные привычки нарушают клеточный обмен веществ и негативно действуют на тонус сосудов.Постоянный стресс провоцирует дисбаланс гормонов. В крови стабильно повышен кортизол. А этот гормон регулирует обмен веществ. В будущем его повышение грозит задержкой жидкости в организме, избыточным весом, патологиями сердца, почек, ЖКТ.Как бороться с поведенческим старениемИсключение вредных привычек.Оптимальный режим сна, труда и отдыха.Ложиться спать лучше всего до полуночи и отводить на сон как минимум 7–8 час. в сутки.Защита от солнца.Рекомендуется применение солнцезащитных кремов для открытых зон кожи и ношение головных уборов в летний период.Рацион питания.Акцент на мясную и растительную пищу, рыбу. Минимум сахара, соли и быстрых углеводов.