Врач Вялов назвал худший вариант завтрака для поджелудочной

По словам врача гастроэнтеролога Сергея Вялова, привычка завтракать бутербродами с маслом и сыром плохо сказывается на состоянии поджелудочной железы.Врач Вялов, говоря о худшем варианте завтрака для поджелудочной, призвал не употреблять на постоянной основе бутерброды с маслом и сыром как слишком жирную закуску.«Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную», -заявил гастроэнтеролог.Вялов заметил, что когда человек съедает за один прием много жира, его поджелудочная железа и печень переходят в режим напряженного функционирования. Это ведет к забросу желчи в протоки железы и чрезмерной активизации ферментов. Как результат – начинает перевариваться ткань поджелудочной.«Отсюда острый панкреатит», - предостерег медик.Сергей Вялов добавил, что съесть иногда бутерброд с сыром не страшно, однако подобный вариант завтрака или перекусов не должен повторяться каждый день. Врач подчеркнул, что для здоровья сосудов и сердца животные жиры нужно есть строго умеренно.«Желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», - уточнил Вялов.