Врач Вялов назвал худший вариант завтрака для поджелудочной
Врач Вялов, говоря о худшем варианте завтрака для поджелудочной, призвал не употреблять на постоянной основе бутерброды с маслом и сыром как слишком жирную закуску.
«Из-за высокого содержания холестерина и триглицеридов такая еда увеличивает нагрузку на поджелудочную», -заявил гастроэнтеролог.
Вялов заметил, что когда человек съедает за один прием много жира, его поджелудочная железа и печень переходят в режим напряженного функционирования. Это ведет к забросу желчи в протоки железы и чрезмерной активизации ферментов. Как результат – начинает перевариваться ткань поджелудочной.
«Отсюда острый панкреатит», - предостерег медик.
Сергей Вялов добавил, что съесть иногда бутерброд с сыром не страшно, однако подобный вариант завтрака или перекусов не должен повторяться каждый день. Врач подчеркнул, что для здоровья сосудов и сердца животные жиры нужно есть строго умеренно.
«Желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», - уточнил Вялов.
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