В США научились диагностировать сотрясение мозга с помощью мочи

Ученые выявили в моче спортсменов специфические белковые биомаркеры, которые участвуют в восстановлении после травмы головного мозга.Сотрясение мозга трудно диагностировать и отслеживать. Травма не всегда выявляется на стандартных исследованиях — УЗИ, компьютерной томографии, рентгене. Обычно сотрясение диагностируют по симптомам или на основании исходных тестирований, если они проводились.Ребекка Мэнникс, доктор медицинских наук, магистр здравоохранения в Бостонском детском отделении неотложной медицинской помощи, подчеркивает, что врачи пропускают от 40 до 60 процентов сотрясений мозга, потому что внимание медиков направлено на более заметные травмы.Исследователи из Бостонской детской больницы утверждают, что белковые «биомаркеры» в моче можно использовать для диагностики сотрясения мозга и мониторинга выздоровления.Врачам давно известно, что маркеры многих заболеваний обнаруживаются в моче. При этом анализ мочи можно проводить часто, он простой и недорогой относительно других типов исследований. Эксперты решили выяснить, как меняются показатели биомаркеров до сотрясения и после него.Подобное исследование проще всего было провести на спортсменах — они часто сдают анализы и при этом у них регулярно возникают различные травмы, в том числе сотрясение головного мозга.Ученые собрали и заморозили образцы мочи спортсменов. Участники, перенесшие сотрясение мозга, сдали повторный анализ в течение семи дней, а также через один, три, шесть и двенадцать месяцев после травмы.В итоге, команда экспертов собрала достаточно образцов, чтобы сравнить профили мочи 95 спортсменов: 48 с сотрясением мозга и 47 человек из контрольной группы. Из 71 белка, которые значительно различались между двумя группами, два выделялись как наиболее характерные и предсказуемые для сотрясения мозга: IGF-1 и IGFBP5.После сотрясения мозга уровень этих белков был существенно ниже. Ученые предполагают, что эти белки участвуют в восстановлении после травмы головного мозга, поэтому организм сохраняет их, а не выделяет.Ученые планируют подтвердить свое доказательное исследование с помощью клинических испытаний на различных группах населения, например, на подростках и людях, не связанных со спортом. Такие разработки позволят экспертам разработать экспресс-тест, который можно было бы использовать при оказании срочной медицинской помощи.