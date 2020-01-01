Обнаружен ген, защищающий от тяжелого течения COVID-19

С самого начала пандемии было очевидно, что люди по-разному переносят заболевание — на это влияют не только возраст и некоторые заболевания, но и генетические факторы. Исследователи из Каролинского института в Швеции выяснили, какие именно.Еще в 2020-м году ученым удалось найти ген, который мы унаследовали от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Одновременно с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%. Они регулирует активность фермента, расщепляющего вирусные геномы.Считалось, что оба этих участка ДНК распространены в основном у европейцев, поскольку появились они у людей после древней миграции из Африки, когда первые путешественники, осваивавшие доисторическую Европу, встретились с населявшими ее неандертальцами. «Защитный» вариант получил большое распространение среди людей за последние десять тысяч лет и сейчас он есть почти у половины всех людей за пределами Африки.До недавнего времени было неизвестно, какой именно вариант гена защищает нас от коронавируса. Чтобы выяснить это, ученые сравнивали ДНК выходцев из Африки с европейцами. В теории у первых защита от COVID-19 должна быть меньше. Однако какой либо существенной обнаружено не было.«Тот факт, что африканцы имели одинаковую защиту с европейцами, позволил нам определить уникальный вариант ДНК, который действительно защищает от инфекции COVID-19», — говорит Дженнифер Хаффман, главный автор исследования.Оказалось, что серьезную защиту от тяжелого течения коронавируса дает вариант гена rs10774671-G. Он определяет длину особого белка, который способен разрушать вирус SARS-CoV-2. Более длинная версия этого белка работает гораздо эффективнее.В рамках анализа ученые проверили гены 2787 госпитализированных пациентов с COVID-19 африканского происхождения, при этом в контрольную группу вошла почти 131 тысяча участников шести когортных исследований не из Африки.??«Наше исследование показывает, насколько важно включать людей разного происхождения. Если бы мы изучали только одну группу, нам не удалось бы идентифицировать вариант гена», — говорит один из авторов исследования Хьюго Зеберг, доцент Каролинского института. Ученые считают, что открытие позволит создать более эффективную терапию и разработать новые методы лечения.