Урологи назвали продукты, укрепляющие здоровье почек 

Как известно, почки играют в организме очень важную роль, очищая его от токсинов. Но и самим почкам тоже требуется помощь, поэтому важно знать, что способствует укреплению здоровья почек.Употребление некоторых продуктов благотворно сказывается на здоровье этого важного органа, а значит и на здоровье организма в целом. Так, например, очень полезной для почек является цветная капуста. Обусловлено это тем, что она в своем составе содержит много витамина С, фолиевой кислоты, а также волокон, способствующих снижению уровня сахара в крови.Другим полезным для почек овощем является морковь. Находящийся в ее составе бета-каротин создает своего рода защитный щит. Кроме того, морковь помогает нормализовать артериальное давление, в ведь при гипертонии увеличивается риск появления нарушений в работе почек.Также хорошо сказываются на здоровье почек яблоки, во многом из-за высокого содержания пектина, который выступает в роли натурального абсорбента, то есть помогает почкам выводить токсины из организма.Обязательно нужно употреблять и лук, поскольку он также способствует замедлению развития разного рода заболеваний и помогает нормализовать артериальное давление.Еще один продукт, полезный для почек, это чеснок, который имеет противовоспалительный эффект.