Гинцбург: использование коронавируса в качестве «живой вакцины» приведет к гибели людей

Не только "омикрон", но и любой штамм коронавирусной инфекции можно рассматривать как "живую вакцину", но последствия перенесенного "на ногах" COVID-19 могут быть очень печальными — вплоть до летального исхода. Такое заявление сделал Александр Гинцбург, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.Гинцбург заявил, что "живой вакциной" можно считать любой штамм коронавируса — то есть, не только вариант "омикрон". Только в отличие от "Спутника V", безопасность применения которого доказана наукой, последствия "живой вакцины" могут быть непредсказуемыми. "Осложнения от такой "вакцинации" могут быть самыми серьезными — вплоть до летального исхода", — сказал специалист."Если человек перенес болезнь (не только "омикрон", но и любой другой штамм SARS-CoV-2) "на ногах", то можно считать, что он получил живую вакцину. Но к каким последствиям приводит такая "вакцинация"? Этого вам не скажет никто, так как здесь могут быть очень серьезные осложнения", — подчеркнул Александр Гинцбург.Напомним, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что специалисты организации не исключают сценарий, при котором штамм "омикрон" станет "живой вакциной" для огромного числа людей. В таком случае, по словам Вуйнович, у человечества есть шанс на скорую победу над пандемией.