Назван способ сжечь опасный для здоровья жир на животе

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Клубника, богатая клетчаткой, помогает организму сжечь опасный висцеральный жир в районе живота.Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира."На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7 процента за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4 процента за тот же период времени", — уточнило СМИ, ссылаясь на ученых.Также авторы напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.