Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами: врач Чехонина
В интервью диетолога Юлии Чехониной прозвучала рекомендация не употреблять маринованные огурцы вместе со спиртным. Медик пояснила, что данный продукт является источником компонентов, оказывающих потенциально повреждающее действие на нежную оболочку пищеварительного тракта. В сочетании с алкоголем разрушительный эффект только усугубится.
«Маринованные огурцы содержат уксусную кислоту, консерванты, подсластители – они достаточно агрессивные и негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка, в результате чего утром могут возникнуть боли», - уточнила Чехонина.
Также врач посоветовала не использовать как закуску соленья, поскольку в этом случае из-за повышенного чувства жажды возникает риск выпить значительно больше положенного. Еще один небезопасный вариант – сладкие напитки. Вместе с алкоголем они дают сразу очень существенную гликемическую нагрузку, что может оказаться «сокрушительным ударом», от которого пострадают поджелудочная железа, печень.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий