Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами: врач Чехонина

По словам врача Юлии Чехониной, маринованные огурцы являются совершенно неподходящей закуской к алкоголю – слишком агрессивной для слизистой желудка.В интервью диетолога Юлии Чехониной прозвучала рекомендация не употреблять маринованные огурцы вместе со спиртным. Медик пояснила, что данный продукт является источником компонентов, оказывающих потенциально повреждающее действие на нежную оболочку пищеварительного тракта. В сочетании с алкоголем разрушительный эффект только усугубится.«Маринованные огурцы содержат уксусную кислоту, консерванты, подсластители – они достаточно агрессивные и негативно воздействуют на слизистую оболочку желудка, в результате чего утром могут возникнуть боли», - уточнила Чехонина.Также врач посоветовала не использовать как закуску соленья, поскольку в этом случае из-за повышенного чувства жажды возникает риск выпить значительно больше положенного. Еще один небезопасный вариант – сладкие напитки. Вместе с алкоголем они дают сразу очень существенную гликемическую нагрузку, что может оказаться «сокрушительным ударом», от которого пострадают поджелудочная железа, печень.