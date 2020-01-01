Фрукты и овощи могут заменить снотворные

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Естественными снотворными компонентами могут стать фрукты и овощи. Эксперты полагают, что качество сна зависит от правильного питания.Всё большее количество исследований показывает, что существует очень простой способ повысить качество сна – надо всего лишь обратить пристальное внимание на свой рацион. Давно уже говорилось о том, что напитки и пища с кофеином мешают спать, поскольку это мощный стимулятор. Но существуют определённые пищевые группы с обратным эффектом, то есть провоцирующие погружение в сон. К ним относятся фрукты, овощи и даже некоторые виды хлеба.Доцент в области нутриционистики в Колумбийском университете Мари-Пьер Сент-Онж (Marie-Pierre St-Onge) обнаружила вместе со своими коллегами, что питание с большим количеством фруктов, овощей, тёмного цельнозернового хлеба и бобовых повышает качество сна. Этот вывод основан на метаанализе других исследований, включая и то, чтобы было проведено в 2020 году с участием 400 женщин. Оно показало, что строгое следование средиземноморской диете повышает качество сна.Данный стиль питания включает большое количество фруктов, овощей, орехов и постных белков. Участники исследования сами рассказывали о том, что именно они едят и как спят, поэтому объективность итогов может быть поставлена под сомнение. Но другие учёные приходили к аналогичным результатам. Действительно, определённое питание способствует повышению качество сна, причём делает это лучше, чем некоторые снотворные препараты.