Почему одни люди продолжают заражаться, а другие не болели ни разу?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые люди, кажется, вообще избегают заражения ковидом, в то время как другие подхватывают каждый новый вариант.Несмотря на волны коронавируса и впечатляющую статистику заражений, некоторые люди остаются устойчивыми к инфекции COVID-19. Ряд иммунологов считают, что причиной такой «непробиваемости» является естественный встроенный иммунитет. В Великобритании сейчас ведется исследование, авторы которого выясняют, обладали ли какие-то люди антителами, способными бороться с вирусом «короны», еще до начала пандемии. Ученые полагают, что кровь и клетки таких людей могут помочь лучше понять природу иммунитета, а также могут помочь создать антиковидную вакцину, эффективную против любого варианта.Означает ли это, что люди, которые заражаются, лишены иммунитета к ковиду? Нет, не означает, говорит профессор иммунологии Дэнни Альтманн (Имперский колледж Лондона). Ученый рассказал в интервью, что заражение, случившееся несмотря на вакцинацию, может объясняться рядом факторов. Важно понимать, что прививка, дающая определенную защиту, не формирует универсального иммунитета, поскольку «гены иммунитета сильно различаются от человека к человеку».Попытки понять, существует ли естественный иммунитет к коронавирусу, уже предпринимались за период пандемии. В частности, ученые Университетского колледжа Лондона, изучавшие случаи заражения среди медицинского персонала, выяснили, что некоторые люди переносили так называемые «абортивные инфекции». У них не было антител к ковиду, но количество Т-клеток было выше среднего – это говорило о том, что их тела нейтрализовали вирус, не позволяя ему проникать вглубь организма. Иными словами, они были в состоянии бороться с коронавирусом, не будучи вакцинированными или иммунизированными после болезни – то есть, обладали естественным иммунитетом.Исследователи намерены понять, какое количество людей могут обладать подобным иммунитетом.