Опасные ошибки при приеме антибиотиков, которые часто допускают: доктор Комаровский

Антибиотики стали невероятно популярны в пандемию коронавируса. Врач и телеведущий Евгений Комаровский, как и многие его коллеги, неоднократно упоминал, что в борьбе с вирусами они в подавляющем большинстве случаев бесполезны, и что большая ошибка — назначать антибиотики «на всякий случай».В Instagram Комаровский назвал ошибки, которые пациенты совершают при приеме антибиотиков.Самолечение. Люди очень самонадеянны и считают, что можно доверять информации от знакомых и из Сети. Любые лекарства должен выписывать только врач. Также этому способствует, по словам Комаровского, «преступная государственная политика», создающая условия для безрецептурной покупки лекарств.При вирусных инфекциях антибиотики принимать бесполезно, повторил медик. И особенно грустно то, что так бывает не только при самолечении — в их «профилактической эффективности» убеждены многие врачи. Такого быть не должно.Нерациональное применение. Иногда антибиотики, которые применяют внутрь или внутримышечно, используют местно. Это ошибка, но есть два исключения — гнойный отит и гнойный конъюнктивит.Не соблюдать сроки приема. Если вам назначили курс, то нельзя преждевременно прекращать прием антибиотиков.Нельзя применять один и тот же антибиотик при повторном диагнозе. Это, как минимум, бесполезно и может вызвать аллергию.Нельзя пренебрегать правилами дозирования. Это не тот случай, когда чем больше, тем лучше.Частые вопросы, которые задают пациенты при лечении антибиотиками.Можно ли лечить антибиотиками вирусную инфекцию?Нет. Они созданы для лечения бактериальных заболеваний, причем разные лекарства для разных болезней и разных типов бактерий.Если стало легче, можно ли прекратить прием антибиотиков?Нет. Нужно «пропить» полный курс, иначе может случиться так, что в следующий организм на лечение ими «не отзовется». Инфекции, вызванные резистентными бактериями, уже не поддаются лечению ранее используемыми антибиотиками.Как определить, вирусная или бактериальная инфекция?Естественной реакцией на вирус или бактерии является повышение температуры. При вирусах она повышается резко и быстро. При бактериальной инфекции — постепенно, и начало болезни сложно проследить.Что не лечится антибиотиками?Они не действуют ни на какие вирусы, включая коронавирус. Их назначают в случае бактериальных осложнений.Как антибиотики влияют на организм?Антибиотики убивают или блокируют размножение восприимчивых к ним бактерий. Остальные остаются в живых и продолжают размножаться.