Врач Елена Ломанова назвала опасные последствия увеличения губ

Одной из наиболее популярных процедур в косметологии является увеличение губ. Но вот далеко не все знают, что после этой операции могут появиться осложнения. Подробнее об этом изданию Monavista рассказала врач косметолог-дерматовенеролог Елена Ломанова.Чаще всего в губы инъецируют филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Сам по себе это вполне безопасный препарат, который дает естественный результат. Однако иногда в погоне за дешевизной выбор делается в пользу низкокачественного сырья. Итогом становятся разного рода осложнения – миграции филлера, комкование в губах, образование гранулем.Поэтому обязательно такая процедура должна выполняться проверенными препаратами сертифицированным специалистом в специально оборудованном медицинском кабинете.Среди наиболее распространенных осложнений специалист назвала отеки. Отеки могут проявлять в разной степени и во многом зависят от индивидуальных особенностей организма.Часто пациенты сталкиваются с комкованием филлера, то есть образованием комочков в губах, которые не только ухудшают эстетическое восприятие, но и приносят пациенту дискомфорт.Нередким проявлением является и герпес в месте введения филлера. Именно поэтому перед процедурой пациенту назначаются противовирусные препараты. Особенно актуально это в том случае, если для пациента характерны частые герпес-высыпания.Также довольно часто после процедуры пациенты сталкиваются с воспалительными явлениями. Здесь обычно причиной является введение препарата в неподходящих условиях и несоблюдение пациентами рекомендаций.Из-за введения излишнего объема филлера возможно возникновение трещин в губах. Поэтому сразу большой объем специалисты не вводят, чтобы губы могли привыкнуть к новому объему и принять форму.Кроме того, могут быть такие осложнения, как ишемия сосудов губ и эмболия, что может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до некроза тканей.