Хроническая болезнь почек связана с переработанными продуктами

Переработанные продукты - современная пища - наносят серьезный вред организму. К ним относятся фаст-фуд, колбасы, консервы и другие продукты питания. Употребление переработанных продуктов становится причиной хронической болезни почек. Но клетчатка и резистентный крахмал помогут поддержать почки.Хроническая болезнь почек относится к микрососудистым болезням: сосуды утрачивают свои функции и поступление крови к органам нарушается. Это происходит, например, при воспалении, которое провоцируют переработанные пищевые продукты.Причина хронической болезни почек - переработанные продуктыЧто такое переработанные продуктыПереработанные продукты – это пища, которая была определенным образом изменена в процессе приготовления.Неполный список переработанных продуктов:хлопья для завтрака,сыр,консервы,мучные, кондитерские изделия,чипсы,мясные продукты, колбасные изделия,блюда, прошедшие нагревание в СВЧ-печи,молоко,безалкогольные напитки.В переработанные продукты вводятся компоненты, которые продлевают их срок хранения и придают привлекательный внешний вид. Это красители, ароматизаторы, консерванты, эмульгаторы.Почему вредны переработанные пищевые продуктыПотенциально вредными компонентами переработанных пищевых продуктов считаются продвинутые конечные продукты гликирования (AGEs). Они образуются из аминокислот и редуцирующих сахаров в процессе реакции Майяра при термической обработке пищи.Жареное мясо, печенье, хлеб и прочие продукты подвергаются данной реакции.А продукты гликирования (AGEs) выступают компонентом переработанной пищи.AGEs являются одним из факторов старения и хронических недугов (сахарного диабета, атеросклероза).Хроническая болезнь почек и обработанные продуктыПищевой протокол с обработанными продуктами увеличивает риск и скорость течения хронической болезни почек через активацию врожденного иммунного комплемента.При питании переработанными продуктами нарастает показатель альбумина (белка) в моче, что свидетельствует о повреждении почек.Хроническая почечная болезнь сопровождается фиброзом тканей почек.Что снижает пагубное действие обработанных продуктов на почкиКлетчатка оказывает позитивное действие при воспалениях ЖКТ и за его пределами кишечника и оказывает укрепляющий эффект на состояние внутренних органов.Резистентный крахмал – это пребиотик, который не подвергается перевариванию в тонкой кишке и перемещается в толстый кишечник, где проходит ферментацию микрофлорой толстой кишки. Резистентный крахмал снижает белок в моче и фибронектин (биомаркер фиброза). Он уменьшает активность некоторых провоспалительных генов.Уменьшение полипептида С5а поможет предотвратить повреждение почекПолипептид – это молекула, которая состоит из 3-х и более аминокислот, связанных между собой. Молекулы белков являются полипептидами.Помогут снижению полипептида С5а такие вещества как:Ресвератрол.Теофиллин.Дексаметазон.Гепарин.Кверцетин.Компоненты-факторы увеличения полипептида С5а:Бензопирен (выхлопы автомобильных газов).Метотрексат.Стафилококк.Цинк.