Хроническая болезнь почек связана с переработанными продуктами

Переработанные продукты - современная пища - наносят серьезный вред организму. К ним относятся фаст-фуд, колбасы, консервы и другие продукты питания. Употребление переработанных продуктов становится причиной хронической болезни почек. Но клетчатка и резистентный крахмал помогут поддержать почки.

Хроническая болезнь почек относится к микрососудистым болезням: сосуды утрачивают свои функции и поступление крови к органам нарушается. Это происходит, например, при воспалении, которое провоцируют переработанные пищевые продукты.

Причина хронической болезни почек - переработанные продукты

Что такое переработанные продукты

Переработанные продукты – это пища, которая была определенным образом изменена в процессе приготовления.

Неполный список переработанных продуктов:

хлопья для завтрака,
сыр,
консервы,
мучные, кондитерские изделия,
чипсы,
мясные продукты, колбасные изделия,
блюда, прошедшие нагревание в СВЧ-печи,
молоко,
безалкогольные напитки.

В переработанные продукты вводятся компоненты, которые продлевают их срок хранения и придают привлекательный внешний вид. Это красители, ароматизаторы, консерванты, эмульгаторы.

Почему вредны переработанные пищевые продукты

Потенциально вредными компонентами переработанных пищевых продуктов считаются продвинутые конечные продукты гликирования (AGEs). Они образуются из аминокислот и редуцирующих сахаров в процессе реакции Майяра при термической обработке пищи.

Жареное мясо, печенье, хлеб и прочие продукты подвергаются данной реакции.

А продукты гликирования (AGEs) выступают компонентом переработанной пищи.

AGEs являются одним из факторов старения и хронических недугов (сахарного диабета, атеросклероза).

Хроническая болезнь почек и обработанные продукты

Пищевой протокол с обработанными продуктами увеличивает риск и скорость течения хронической болезни почек через активацию врожденного иммунного комплемента.

При питании переработанными продуктами нарастает показатель альбумина (белка) в моче, что свидетельствует о повреждении почек.

Хроническая почечная болезнь сопровождается фиброзом тканей почек.

Что снижает пагубное действие обработанных продуктов на почки

Клетчатка оказывает позитивное действие при воспалениях ЖКТ и за его пределами кишечника и оказывает укрепляющий эффект на состояние внутренних органов.
Резистентный крахмал – это пребиотик, который не подвергается перевариванию в тонкой кишке и перемещается в толстый кишечник, где проходит ферментацию микрофлорой толстой кишки. Резистентный крахмал снижает белок в моче и фибронектин (биомаркер фиброза). Он уменьшает активность некоторых провоспалительных генов.

Уменьшение полипептида С5а поможет предотвратить повреждение почек

Полипептид – это молекула, которая состоит из 3-х и более аминокислот, связанных между собой. Молекулы белков являются полипептидами.

Помогут снижению полипептида С5а такие вещества как:

Ресвератрол.
Теофиллин.
Дексаметазон.
Гепарин.
Кверцетин.

Компоненты-факторы увеличения полипептида С5а:

Бензопирен (выхлопы автомобильных газов).
Метотрексат.
Стафилококк.
Цинк.
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