Центр Гамалеи создал тест на вируснейтрализующие антитела к штамму "омикрон"

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Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи создали тест-систему для обнаружения вируснейтрализующих антител к штамму коронавируса "омикрон". Такое заявление сделал глава центра Александр Гинцбург."У нас появилась эффективная тест-система для обнаружения вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму, но на данный момент она доступна исключительно у нас в центре", — заявил руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Тест, как уточнил Гинцбург, показывает, был ли человек заражен штаммом "омикрон", если заболевание прошло в бессимптомном виде.Ранее Александр Гинцбург заявил, что образец отечественной вакцины против коронавируса "Спутник V", эффективный в отношении штамма "омикрон", почти готов. Гинцбург уточнил, что заменить обычный "Спутник V" на новый можно всего за два-три месяца. Сейчас, по словам Гинцбурга, около тридцати процентов новых случаев инфицирования в Москве приходятся на "омикрон".Волна "омикрона" накрывает Россию и провоцирует рост заболеваемости COVID-19. Специалисты прогнозируют, что эпидемия может пойти по пессимистичному сценарию, при котором будут фиксироваться "шестизначные" цифры заражений в сутки.