Миндалины: удалять или лечить?
В вопросе «удалять ли миндалины?» есть сторонники этой меры и ее противники. Но если удалить миндалины, инфекция из организма никуда не исчезнет. Она просто опустится вниз – в легкие, в желудочно-кишечный тракт. А это уже влечет за собой дополнительные проблемы.
Почему лучше миндалины не удалять
Постоянно забиваются миндалины, посев показал стафилококк. Как лечить?
Проблема решается с помощью питания. Миндалины в организме выполняются защитную функцию. Важно исключить из пищевого рациона мучное, молочное, сладкое. Это правило касается всех проблем, связанных с тканями носоглотки и гортани.
Частые гнойные ангины у ребенка
Помимо выше указанных рекомендаций по питанию важно сдать посевы слюны и делать промывания миндалин.
Хронический тонзиллит
Ограничения в рационе (смотрим выше) вплоть до исключения меда и фруктов.
Промывание лакун нёбных миндалин.
Рассасывать Лизобкт.
Галавит в таблетках или свечах.
Аденоиды
Аденоиды – это также вирусная нагрузка, как и при увеличенных лимфатических узлах. Усугубить проблему может пищевая непереносимость (лактоза, казеин, глютен). Происходит гипертрофия ткани из-за избыточного токсичного воздействия на организм.
Выводы
Увеличенные аденоиды, пробки в миндалинах, увеличенные лимфоузлы - это не норма. Но торопиться с удалением разросшихся аденоидов / миндалин не стоит.
При хроническом тонзиллите / увеличенных аденоидах / пробках в миндалинах необходима коррекция пищевого рациона: исключить сладкое, мучное, молочное.
После коррекции питания рекомендуется записаться на прием к врачу-отоларингологу.
Полезно сдать анализ слюны на вирусы.
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