Почему пропадает голос, и как это исправить?

Человеческий голос – уникальный инструмент, с помощью которого мы доносим свои мысли, выражаем чувства и эмоции, располагаем к себе или, наоборот, отталкиваем других людей. Человек с приятным, хорошо поставленным голосом скорее сможет донести до других свою точку зрения и добиться успеха.В течение жизни любой человек неоднократно сталкивается с тем, что голос «садится», становится хриплым или вообще пропадает. Почему это происходит и что можно сделать для восстановления голоса, рассказывает Ольга Валентиновна Стратиева, врач-оториноларинголог «СМ-Клиника», лор-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор.Сложно переоценить ту роль, которую играет голос в наших взаимоотношениях с окружающими. Вот почему нежелательные изменения голоса или его потеря неизбежно приводят к ухудшению качества жизни человека.Рассмотрим самые распространенные причины, которые могут коснуться каждого.Они делятся на функциональные и органические. Причем нарушения, вызванные функциональными причинами, как правило, носят временный характер и могут проходить самостоятельно. В то время как повреждения органического свойства довольно серьезны и требуют медицинского вмешательства.Функциональные причиныПеренапряжение голосаК функциональным причинам относится перенапряжение голосового аппарата. Голос становится сиплым или хриплым в результате продолжительного крика, говорения, пения. Такая проблема часто возникает у людей, для которых голос является рабочим инструментом: певцов, актеров, учителей, экскурсоводов. В данном случае осиплость голоса – явление временное и предполагает возможность самостоятельного восстановления. Однако если речь идет о полной потере голоса, понадобится помощь врача-фониатра, который назначает медикаментозное лечение и, возможно, курс физиотерапии.СтрессПолная или частичная потеря голоса может быть связана с нервным перенапряжением, когда человек «теряет дар речи» в буквальном смысле. Так проявляется защитная реакция организма на стрессовую ситуацию. Как правило, эти состояния проходят самостоятельно, а лечение может быть назначено только в том случае, если есть риск перехода патологии в затяжную фазу.Органические причиныЛарингитОдной из самых частых органических причин изменения голоса является ларингит, который, в свою очередь, может быть следствием как сезонных респираторных заболеваний, так и серьезных инфекций вроде коклюша, кори или скарлатины. При ларингите очагом воспаления оказываются гортань и голосовые связки – отделы, в которых формируется голос. С течением болезни осиплость голоса может перейти в полную его потерю, а на восстановление уйдёт не одна неделя. В этом случае пациенту назначается обильное питье, рекомендуется исключить горячую, холодную, острую пищу, а также алкоголь. И конечно, важен голосовой режим – в течение нескольких дней больной должен молчать или говорить беззвучным шепотом.НовообразованияЕще один фактор, приводящий к изменениям голоса – это новообразования горла и гортани: киста, гемангиома, гранулема, папиллома, фиброма, «певческие узелки». Часто они являются последствиями хронического ларингита. И хотя растут они медленно и имеют доброкачественную природу, сила и высота голоса падают, пациент начинает говорить хрипло, ему приходится прикладывать усилия, чтобы быть услышанным. Кроме того, подобные новообразования могут создавать угрозу полного закрытия просвета гортани. В таком случае операция является не просто оптимальным, но и жизненно необходимым вариантом.Парезы гортаниЭто патология, проявляющаяся в слабости мышц гортани, изменении функций голосовых связок, их подвижности. Одна из причин парезов – вирусные инфекции, а также патологии мышечной системы, сосудистые болезни и перенесенные операции на щитовидной железе. Парезы бывают различной степени тяжести, и в зависимости от этого назначается лечение – медикаментозное или хирургическое.Рубцовые стенозы гортани и трахеиЧастичное или полное сужение просвета гортани и трахеи, вызванное образованием рубцов в слизистой оболочке и хрящах гортани. Из-за развития стеноза воздух при дыхании с трудом проходит внутрь. Стенозы обычно являются следствием травм, перенесенных операций и острых воспалительных заболеваний.Перед хирургическим вмешательством пациент проходит комплексную диагностику, включающую эндоскопию глотки и гортани, видеотрахеобронхоскопию, исследование функции внешнего дыхания, гастроскопию. Ему также необходимо сдать анализы: общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, коагулограмму, анализ на инфекционную группу и другие.В Центре оперативной оториноларингологии «СМ-Клиника» удаление новообразований голосовых связок и гортани проводится с помощью опорной техники под микроскопом. Происходит это следующим образом: устанавливается ларингоскоп, опора - для удобства работы двумя руками и лучшей визуализации операционного поля. Операция проводится с помощью специального микрохирургических инструментов, французских и немецких фирм-производителей. Затем с помощью лазера проводится мягкое выпаривание образований. При этом слизистая оболочка голосовых связок полностью сохраняется. Операция проводится под общим наркозом, её длительность составляет около 60 минут. После операции пациент еще сутки наблюдается в стационаре, а затем выписывается. Бояться операции не стоит. Это малотравматичная процедура, при которой не нарушается целостность гортани. Таким образом, при минимальных рисках можно быстро и эффективно вернуть себе голос, полноценное дыхание и прежнее качество жизни.Кроме того, популярностью сегодня пользуется аугментационная пластика голосовых связок – к нам обращается достаточно много пациентов, которые просят сделать свой голос более мужественным.В целом, если вы столкнулись с проблемой нарушения голоса, не стоит заниматься самолечением, особенно при подозрениях на изменения органического характера. Следует незамедлительно обратиться к врачу-оториноларингологу, который поставит точный диагноз и подберет эффективное лечение. Голос – это уникальная часть нашей личности, требующая внимания и заботы.