Как вернуть должок печени после праздников

Запоминайте: отказаться от алкоголя, дышать свежим воздухом и пить кофе.Печень — тот орган, который мы проверяем на прочность буквально каждый день. Шаурмой, жирной пищей, алкоголем, болеутоляющими таблетками и так далее.Другой бы орган в таких условиях давно объявил забастовку — особенно после затяжных праздников. Но печень способна восстанавливаться даже после серьёзных перегрузок и повреждений, уничтоживших приличную её часть. Однако это не значит, что ресурсы бесконечны.Предлагаем вашему вниманию действительно работающие способы помочь печени быстрее прийти в себя после праздничных перегрузок.1. Откажитесь от алкоголяСовсем. Хотя бы на время.Алкоголь — один из мощнейших разрушителей печени. Если вы пьёте сверх меры, этанол уничтожает печёночные клетки, а на их месте образуются участки с рубцовой тканью — так начинается цирроз.Поэтому крайне важно, во?первых, пить не больше условно здоровой нормы — чтобы печень успевала перерабатывать алкоголь, не разрушаясь. А во?вторых — давать уставшему органу передышку, отказываясь от спиртного вовсе хотя бы на несколько дней. Это необходимо, чтобы запустить процесс восстановления клеток.В идеале от алкоголя стоит отказаться насовсем. Напомним: совершенно безопасной дозы спиртного не существует. Даже незначительное употребление вредит вашему здоровью.2. Соблюдайте сбалансированную диетуЭксперты Американского фонда борьбы с заболеваниями печени (American Liver Foundation) рекомендуют отказаться от консервов, фастфуда, копчёностей, солений, жирного мяса, белого риса, белого хлеба, сдобы и сладостей. В идеале — опять?таки навсегда. Если на долговременные геройства вы не способны, соблюдайте полезную для печени диету хотя бы 5–7 дней.Рацион должен включать:клетчатку: свежие фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и каши, злаки;нежирное мясо, желательно не красное;молочные продукты, в том числе молоко с невысоким содержанием жира и сыры;орехи и семечки;рыбу;растительное масло.3. Не допускайте обезвоживанияВода необходима, чтобы ускорить восстановление печени. В норме ежедневно в организм должно поступать:приблизительно 3,7 л жидкости — если вы мужчина;приблизительно 2,7 л — если женщина.Хорошо, если 80% от этого количества вы будете получать вместе с любыми напитками, включая молоко, фруктовые соки, чай, жидкие супы, а 20% — в виде твёрдой пищи (сочных овощей или фруктов).4. Избегайте токсиновНе курите и старайтесь не находиться в прокуренных помещениях. Запах краски, хлора, чистящих и моющих средств тоже однозначный сигнал того, что вам стоит как можно быстрее выйти на улицу или проветрить комнату.5. Больше гуляйте на свежем воздухеФизическая активность улучшает обменные процессы в организме и помогает печени быстрее восстановиться.6. Занимайтесь спортомЭто поможет нормализовать вес, избежать ожирения и болезней печени, связанных с ним. Например, упражнения способны уберечь вас от приобретения неалкогольной жировой болезни печени (НЖБП) — одного из самых распространённых диагнозов в гепатологии.7. Анализируйте лекарства, которые собираетесь приниматьНекоторые препараты для снижения холестерина и безрецептурные болеутоляющие средства могут быть токсичны для печени. Обязательно читайте инструкцию, особенно в части противопоказаний и побочных эффектов.Если лекарство назначил врач, дополнительно проконсультируйтесь с ним, подчеркнув, что хотели бы снизить нагрузку на печень. Возможно, медик предложит вам более щадящее средство.8. Присмотритесь к биодобавкам с расторопшей и куркумойЕсть ограниченные данные, что расторопша способна уменьшить воспалительные процессы в печени, а экстракт куркумы защищает орган от повреждений.Адекватных клинических испытаний, которые однозначно подтвердили бы пользу таких биодобавок для печени, пока не существует. Но вы можете посоветоваться со своим терапевтом: возможно, в вашем случае он поддержит приём подобных средств.9. Пейте кофеНеожиданно, но факт: у любителей кофе реже встречаются фиброз, цирроз, неалкогольная жировая болезнь печени и даже рак.Медики пока не определились, сколько кофе в день надо пить, чтобы получить оздоровительный эффект. Предполагается, что одной?трёх чашечек более чем достаточно.Да, кофе рекомендован не всем. Детям, подросткам, пожилым и людям с повышенным кровяным давлением кофеин может навредить. Поэтому прежде, чем решаться на «кофейную терапию» в рамках очистки печени, проконсультируйтесь с терапевтом.