Повышенный сахар в крови можно распознать по ощущениям в ногах

Медики несколько лет подряд говорят, что мир охватывает эпидемия ожирения и сахарного диабета второго типа. Это хроническое заболевание, и если его не контролировать, то последствия могут быть серьезными - слепота, ампутация ног.Сахарный диабет - заболевание, при котором в крови происходит резкий скачок уровня сахара. Различают преддиабет, гестационный диабет, диабет 1 и 2 типа.Диабет коварен тем, что он долгое время может никак себя не проявлять. Есть несколько ранних признаков болезни, при которых нужно стоит сдать анализы на сахар крови. Ведь ранняя диагностика - самый лучший фактор в лечении любого заболевания.Предупредить о повышенном уровне сахара в крови могут симптомы, связанные с ногами — в них появляются странные, непривычные ощущения.При диабете второго типа организм не способен должным образом перерабатывать инсулин, основная задача которого — регулировать уровень сахара. Без инсулина глюкозы может стать слишком много, из-за этого повреждаются сосуды.Может развиться невропатия — повреждение одного или нескольких нервов. Это состояние часто провоцирует зуд, покалывание, жжение или потерю чувствительности ног и ступней. Если вы замечаете жжение в ступнях, если стали замечать, что постоянно чешетесь — сдайте кровь на сахар.Многие люди с повышенным уровнем сахара испытывают нейропатию — состояние, при котором происходит поражение нервных клеток, ответственных за моторику конечностей. Чаще всего диабетическая нейропатия начинается с онемения в ступнях и ногах.Если вы по каким-то причинам не можете попасть к врачу, то купите в любой аптеке глюкометр и проведите исследование самостоятельно, это очень просто. Вначале это нужно сделать натощак, утром.Норма натощак — от 3,3 до 5,5 ммоль/л, а после еды — 5,6-6,6 ммоль/л. Если второй показатель (верхняя граница) достигнут при сдаче на голодный желудок, значит чувствительность к инсулину нарушена. Показатель 6,7 ммоль/л после анализа натощак говорит о гипергликемии — повышенном сахаре в крови. В этом случае нужно обратиться к эндокринологу.Классические признаки сахарного диабета второго типапостоянная сухость во рту,постоянное чувство жажды,сухость кожи и зуд,плохое заживление ран,слабость и потливость.Еще одним симптомом, на который стоит обратить внимание при подозрении на диабет — потеря остроты зрения. Если вы видите все вокруг в размытой картинке, то вам стоит показаться врачу. Кстати, очень часто о подозрении на диабет сообщает офтальмолог, который при обследовании видит поврежденные капилляры.