Даже легкий COVID-19 вызывает тяжелые последствия у пожилых

Речь идет о людях старше 50 лет. В этот раз внимание ученых привлекли проблемы с подвижностью. Оказалось, что после перенесенного коронавируса риск потерять мобильность возрастает вдвое.Не менее 100 миллионов людей во всем мире страдают от постковидного синдрома. Под этим словосочетанием обычно понимают долгосрочные симптомы, которые проявляются после полного выздоровления от самого COVID-19. И, как правило, — это целый букет состояний, таких как слабость, депрессия, проблемы с обонянием, нарушение ритма сердца, скачки артериального давления и другие. При этом нет какой-то особенной закономерности между тяжестью самого заболевания и его последствиями.«Шансы получить осложнения есть у всех пациентов: и у тех, кто легко перенес болезнь, и у тех, кто лежал в реанимации. Это лотерея. Можно попасть в больницу, а через месяц уехать на горнолыжный курорт, у меня был такой пациент. У него было 80% поражения легких, а вскоре после выписки он уже был на лыжах. А есть, например, молодая женщина 42 лет, спортсменка, у которой постковидный след длился около года. Или многочисленные случаи миокардита, который может развиться даже после самого легкого течения, и мы до сих пор не можем предугадать, кто из пациентов с этим столкнется»,— рассказала МедПорталу ам. главного врача клиники «Медгород», врач-терапевт, пульмонолог, к.м.н. Елена Поликанова.Канадские исследователи уточнили данные о том, как постковид сказывается на людях старше 50 лет. Они опросили более 24 тысяч человек, чтобы определить, как перенесенный COVID-19 сказался на их самочувствии.Испытуемые рассказали, что в последнее время испытывают трудности даже с простыми действиями, такими как подъем со стула, самостоятельный подъем и спуск по лестнице или прогулка в пределах пары кварталов.«Мы обнаружили, что даже у людей с легким и умеренным заболеванием из-за COVID-19 наблюдались неблагоприятные изменения в подвижности и физических функциях по сравнению с людьми без COVID-19», — говорит доктор Сьюзан Киркланд, автор статьи, профессор. — ??«Эти результаты заслуживают внимания, поскольку они указывают на то, что негативные последствия COVID-19 гораздо шире и затрагивают более широкий круг пожилых людей , чем те, кто госпитализирован с COVID-19».Результаты исследований показали, что риск скорого развития моторных нарушений, в целом, свойственных пожилым людям, после перенесенного COVID-19 возрастает вдвое. Особенному риску подвергаются переболевшие с низким доходом, тремя и более хроническими заболеваниями и плохим питанием. Исследователи считают, что необходимо разработать систему помощи и реабилитации пожилых людей после коронавирусной инфекции.