Названы продукты, которые опасно покупать в супермаркетах

Какие продукты нельзя покупать в магазине.Многие из привычных для нас продуктов нельзя покупать в магазине. Дело в том, что употребление некоторых из них может привести к атеросклерозу.Что же нельзя покупать в магазинах. Первое место занимает пастеризованное молоко.«Пастеризация видоизменяет молочный белок, наш организм не узнает его и атакует как врага. Именно из-за пастеризации у 75% населения непереносимость лактозы. Рафинированные и дезодорированные масла. Такие масла являются сильнейшим канцерогеном. По своей молекулярной структуре напоминают пластик. Употребление подобных продуктов приводит к атеросклерозу», — рассказала нутрициолог Анна Дробышева.На втором месте по вредности оказались йогурты с добавлением сахара. Это совсем неполезный продукт.Чрезмерное употребление такой «кисломолочки» может привести к ожирению и диабету. Не покупайте никогда и каши быстрого приготовления, там полностью отсутствует клетчатка.Куриное мясо сейчас — это совсем не о здоровом питании. Также забудьте о соках в пакетах, в них масса сахара и консервантов.«Чтобы куриное мясо было недорогим, производители пичкают кур гормонами и антибиотиками. Также куриное мясо — комфортная среда для размножения патогенных микроорганизмов, способных выживать даже при заморозке. Пакетированные соки. Ни о каких натуральных фруктах в подобных соках не может быть и речи. Это смесь красителей, сахара и консервантов», — резюмировала эксперт.