Шесть продуктов, из-за которых можно быстро набрать лишний вес

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Уберите их из своего рациона.Ни для кого не секрет, что некоторые продукты способствуют набору веса. Это продукты, которые содержат много калорий, жиров и сахара.Сладкая водаСладкая газировка содержит много калорий, также в нее добавляют много сахара. А вот питательных веществ в ней, наоборот, совсем нет.Исследование показало, что люди, употреблявшие газированные напитки, но при этом сидевшие на диете, потребляли на 572 калории больше. Со временем это может легко привести к значительному увеличению веса. Кроме того, употребление газированной воды может повысить риск таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, сердечных заболеваний и некоторых видов рака.МороженоеМороженое — любимый десерт многих людей еще с детства. Но употребляя его мы не думали о том, что оно содержит много жиров и сахара, которые не очень полезны для нашего организма и могут способствовать стремительному набору веса.Лучше есть мороженое, как угощение, но избегайте ежедневного потребления этого десерта.ПиццаМногие дети и подростки днями умоляют своих родителей сходить в пиццерию или заказать пиццу на дом. Но они вряд ли знают, что приготовленные полуфабрикаты содержат много вредных компонентов, которые способствуют быстрому набору веса.К сожалению, пицца содержит много жиров, рафинированных углеводов и калорий. Частое потребление этого продукта приводит к ожирению и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Поэтому, если вам очень сильно хочется пиццы, лучше приготовьте ее дома. Используйте для блюда продукты, которые богаты на белки, куриное мясо и добавляйте поменьше сыра.Печенье и пончикиРафинированные углеводы, жиры и сахар — вот ингредиенты любимого всеми печенья и пончиков. Как правило они высококалорийны. Например, одно большое шоколадное печенье может содержать более 220 калорий, в то время как один глазурованный пончик содержит более 300 калорий.Когда возникнет желание, придерживайтесь одной маленькой порции, а не целого пакета печенья или пончиков.Чипсы и картофель фриКартофель фри является популярным гарниром, а чипсы — закуской. Однако эти продукты содержат много жиров и соли. Именно эти ингредиенты вызывают тяжесть в желудке после трапезы.Вместо того, чтобы жарить картофель, вы можете отварить или запечь его, прежде чем приправить любимыми сушеными травами и специями. Если вам также хочется приготовить соус, попробуйте приготовить его самостоятельно, используя несладкий греческий йогурт и ароматизаторы, такие как лук, чеснок или копченая паприка.Фаст-фудГамбургеры, хот-доги, наггетсы и другие блюда фаст-фуда совсем не полезны для фигуры и организма. Кажется, об их вреде знают уже все. Но, даже несмотря на это, все любят им лакомиться.Большинство продуктов быстрого питания высоко обработаны и насыщены калориями, жиром, натрием и добавлением сахара. Ограничение потребления и выбор более здоровых вариантов могут помочь предотвратить набор веса.